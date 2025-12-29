Widzowie mają problem z Millie Bobby Brown. Jej gra aktorska to już mem

Ładowanie...

To naturalne, że na przestrzeni wszystkich sezonów "Stranger Things" aktorzy bardzo się zmienili - są już starsi i wyglądają bardziej dojrzale. Trudno jest jednak zaakceptować fakt, że zmiany, który wynikają z ingerencji w ciało, negatywnie wpływają na grę aktorską, a w niektórych momentach sceny wyglądają nawet komicznie. Dotyczy to szczególnie tych fragmentów, w których pojawia się Millie Bobby Brown, czyli serialowa Jedenastka.

Millie Bobby Brown: krytyka

Po premierze 2. części 5. sezonu serialu "Stranger Things" widzowie zaczęli zwracać uwagę na mimikę Brown, którą właściwie trudno było aktorce wykrzesać przez najprawdopodobniej ilość wstrzykniętego botoksu. W mediach społecznościowych zaczęły pojawiać się komentarze na ten temat, w których internauci krytykowali grę aktorską serialowej Eleven, twierdząc, że "botoksowa ingerencja" zrujnowała jej postać. Widzowie zauważyli również, że kiedy Brown pojawia się na ekranie, zawsze ma ten sam wyraz twarzy.

Kontrowersyjna opinia: musimy przestać łagodzić komentarze w stylu "wygląda niesamowicie". Nie musimy normalizować botoksu u 21-latków. Nie rozumiem, dlaczego aktorzy tak robią. Posiadanie wyrazu twarzy jest twoim najwspanialszym narzędziem w aktorstwie. Przeskoczyła swoje lata 20. i wskoczyła w 30-stkę.

Z drugiej strony pojawiły się opinie, że to nie prawdopodobny botoks zniszczył kreację Brown, a fakt, że nie miała ona zbyt wielu emocjonalnych scen w finałowym sezonie serialu. Fani bronili aktorki, twierdząc, że na tym etapie produkcji Eleven jest postacią drugoplanową, dlatego nie miała możliwości, by wykazać się pod względem emocji.



Podkreślali również, że wcześniej aktorka rzeczywiście miała do odegrania więcej scen złości i bólu, ale aktorstwo to nie tylko emocje. Winy w kiepskiej grze aktorskiej dopatrują się również w scenariuszu, twierdząc, że Brown została zdegradowana przez scenarzystów i nie miała w tym sezonie wiele do pokazania.

Anna Bortniak 29.12.2025 12:47

