Guy Ritchie wrócił do Sherlocka Holmesa. Kiedy premiera?

Jeśli nie mieliście w swoim bingo gwiazdy średniej serii "After" w roli najsłynniejszego detektywa na świecie, to Prime Video zrobiło wielkiego psikusa. Do sieci trafił nowy zwiastun "Młodego Sherlocka". Kiedy zobaczymy serial w Polsce?

Adam Kudyba
mlody sherlock serial premiera
O karierze Hero Fiennesa Tiffina dotychczas nie miałem zbyt dobrego zdania. Jak nietrudno się domyślić, jego wujkami są słynni aktorzy Ralph i Joseph Fiennesowie, jednak Hero - póki co - jest od nich bardzo, ale to bardzo daleko. Skromny sygnał, że potrafi jeszcze więcej, niż większość myśli, dał chociażby w "Najbardziej samotnym chłopaku na świecie" i "Ministerstwie Niebezpiecznych Drani". W tym drugim filmie wystąpił pod reżyserską opieką Guya Ritchiego. Kultowy reżyser właśnie dał mu nową szansę na zaistnienie z jak najlepszej strony - stworzył bowiem serial o młodym Sherlocku Holmesie, w którym młody aktor zagra główną rolę.

Młody Sherlock wkrótce w Prime Video. Nie mogę się doczekać

Akcja serialu rozgrywa się w latach 70. XIX wieku. Sherlock (Hero Fiennes Tiffin) jeszcze nie jest najsłynniejszym detektywem świata - to młody, nieokiełznany i bezpośredni mężczyzna lubujący się w wybrykach, pozbawiony dyscypliny. Sherlock studiuje na Oksfordzie, gdzie wkrótce dochodzi do morderstwa. Gdy zostaje wplątany w tę sprawę, decyduje się ją rozwiązać, co z czasem prowadzi go do spisku o globalnym zasięgu.

"Młody Sherlock" zapowiada się jako prawdziwa gratka zwłaszcza dla dwóch grup. Pierwsza to fani Sherlocka Holmesa, którzy dostają od Prime Video nową odsłonę jego losów. Druga zaś to fanbaza Guya Ritchiego, który wyspecjalizował się w błyskotliwych, rozrywkowych, ale niestroniących od mocnych wrażeń produkcjach.

Hero Fiennes Tiffin ma niewątpliwie spore buty do wypełnienia - w Holmesa poprzednio wcielali się m.in. Benedict Cumberbatch czy Robert Downey Jr. Dla samego Ritchiego nie jest to pierwszyzna, jeśli chodzi o zetknięcie ze światem słynnego detektywa - nakręcił bowiem dwa filmy o nim z drugim wspomnianym aktorem w roli głównej. Czy powrót do znajomego świata się uda? Przekonamy się 4 marca - to właśnie wtedy cały sezon "Młodego Sherlocka" trafi do Prime Video.

Najgłośniejszym nazwiskiem na liście obsady serialu zdecydowanie jest Colin Firth, który sportretuje Sir Bucephalusa Hodge'a. W "Młodym Sherlocku" zobaczymy również Maxa Ironsa ("Klub dla wybrańców"), Josepha Fiennesa ("Zakochany Szekspir") i Nataschę McElhone ("Californication"). W kultową postać Moriarty'ego wcieli się zaś Donal Finn ("Koło czasu").

Więcej o produkcjach Prime Video przeczytacie na Spider's Web:

06.02.2026 09:52
Tagi: Guy RitchiePrime VideoSherlock Holmes
