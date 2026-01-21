Tak wygląda Bukrewicz jako Borysewicz. Tak Netflix widzi Lady Pank
Netflix ma potężne plany na 2026 rok, jeśli chodzi o polski rynek. Dowodem na to jest chociażby "Mniej obcy" - film opowiadający historię lidera Lady Pank, Jana Borysewicza. Kiedy będziemy mogli go zobaczyć?
Czerwono-czarna platforma rozpoczęła nowy rok bardzo ofensywnie. Zapowiedziano nowe "Noce i dnie", pokazano też kadr z kręconej dla serwisu "Lalki", a teraz zostały uchylone nowe informacje w związku z zapowiadanym od kilku miesięcy filmem. "Mniej obcy" to osadzony w realiach lat 80. i 90. film o buncie, pasji i cenie, jaką można zapłacić za wolność artystyczną. Głównym bohaterem historii jest Jan Borysewicz, legendarny polski muzyk rockowy, gitarzysta i założyciel zespołu Lady Pank.
Netflix robi film o Janie Borysewiczu. Kiedy premiera?
W "Mniej obcym" wystąpi przede wszystkim młoda obsada, złożona z niedoświadczonych, ale utalentowanych aktorów. W główną rolę wcieli się Mikołaj Bukrewicz, zaś pozostałych członków zespołu Hubert Miłkowski, Krzysztof Oleksyn, Mikołaj Matczak, Marcel Barra. W pozostałych rolach zobaczymy m.in. Patryka Pietrzaka, Kingę Preis i Ireneusza Czopa.
Za reżyserię filmu odpowiada Kristoffer Rus, zaś scenariusz napisali Wiktor Piątkowski i Joanna Kozłowska. Netflix podzielił się jednym ze zdjęć, przedstawiających Mikołaja Bukrewicza w roli Borysewicza. Trzeba przyznać: wygląda naprawdę znakomicie. Możecie je zobaczyć poniżej.
Oto oficjalny opis "Mniej obcego":
Film śledzi losy zbuntowanego gitarzysty, którego pierwsze spotkanie z rockiem rozpala obsesyjne pragnienie stworzenia zespołu zdolnego dorównać idolom. Dzięki talentowi i bezkompromisowej determinacji bohater przechodzi drogę od skromnych początków do pozycji lidera jednego z najpopularniejszych zespołów rockowych w kraju, którego piosenki znają całe pokolenia. Sukces przychodzi gwałtownie, ale niesie ze sobą wysoką cenę. Rodzinne tragedie, osobiste upadki, konflikty z władzą i przekraczanie kolejnych granic zaczynają podkopywać zarówno jego osobiste relacje, jak i fundamenty zespołu. Napędzany bezkompromisową potrzebą wolności, bohater musi zmierzyć się z ceną buntu i cienką granicą między twórczą wielkością a autodestrukcją.
Premiera filmu jest zaplanowana na drugą połowę 2026 roku.
