REKLAMA
  1. rozrywka
  2. Filmy

Tak wygląda Bukrewicz jako Borysewicz. Tak Netflix widzi Lady Pank

Netflix ma potężne plany na 2026 rok, jeśli chodzi o polski rynek. Dowodem na to jest chociażby "Mniej obcy" - film opowiadający historię lidera Lady Pank, Jana Borysewicza. Kiedy będziemy mogli go zobaczyć?

Adam Kudyba
mniej obcy borysewicz netflix
REKLAMA

Czerwono-czarna platforma rozpoczęła nowy rok bardzo ofensywnie. Zapowiedziano nowe "Noce i dnie", pokazano też kadr z kręconej dla serwisu "Lalki", a teraz zostały uchylone nowe informacje w związku z zapowiadanym od kilku miesięcy filmem. "Mniej obcy" to osadzony w realiach lat 80. i 90. film o buncie, pasji i cenie, jaką można zapłacić za wolność artystyczną. Głównym bohaterem historii jest Jan Borysewicz, legendarny polski muzyk rockowy, gitarzysta i założyciel zespołu Lady Pank.

REKLAMA

Netflix robi film o Janie Borysewiczu. Kiedy premiera?

W "Mniej obcym" wystąpi przede wszystkim młoda obsada, złożona z niedoświadczonych, ale utalentowanych aktorów. W główną rolę wcieli się Mikołaj Bukrewicz, zaś pozostałych członków zespołu Hubert Miłkowski, Krzysztof Oleksyn, Mikołaj Matczak, Marcel Barra. W pozostałych rolach zobaczymy m.in. Patryka Pietrzaka, Kingę Preis i Ireneusza Czopa.

Za reżyserię filmu odpowiada Kristoffer Rus, zaś scenariusz napisali Wiktor Piątkowski i Joanna Kozłowska. Netflix podzielił się jednym ze zdjęć, przedstawiających Mikołaja Bukrewicza w roli Borysewicza. Trzeba przyznać: wygląda naprawdę znakomicie. Możecie je zobaczyć poniżej.

Mikołaj Bukrewicz jako Jan Borysewicz: kadr z filmu "Mniej obcy" - materiały prasowe Netfliksa

Oto oficjalny opis "Mniej obcego":

Film śledzi losy zbuntowanego gitarzysty, którego pierwsze spotkanie z rockiem rozpala obsesyjne pragnienie stworzenia zespołu zdolnego dorównać idolom. Dzięki talentowi i bezkompromisowej determinacji bohater przechodzi drogę od skromnych początków do pozycji lidera jednego z najpopularniejszych zespołów rockowych w kraju, którego piosenki znają całe pokolenia. Sukces przychodzi gwałtownie, ale niesie ze sobą wysoką cenę. Rodzinne tragedie, osobiste upadki, konflikty z władzą i przekraczanie kolejnych granic zaczynają podkopywać zarówno jego osobiste relacje, jak i fundamenty zespołu. Napędzany bezkompromisową potrzebą wolności, bohater musi zmierzyć się z ceną buntu i cienką granicą między twórczą wielkością a autodestrukcją.

kadr z filmu "Mniej obcy" - materiały prasowe Netfliksa

Premiera filmu jest zaplanowana na drugą połowę 2026 roku.

REKLAMA

Więcej o produkcjach Netfliksa przeczytacie na Spider's Web:

REKLAMA
Adam Kudyba
21.01.2026 09:49
Tagi: Filmy Netflixlady pankPolskie filmy
Najnowsze
11:02
Władca Pierścieni wraca do kin. W tej wersji zwala z nóg
Aktualizacja: 2026-01-21T11:02:04+01:00
9:57
Obłędny zwiastun Ołowianych dzieci Netfliksa. Mrozi krew w żyłach
Aktualizacja: 2026-01-21T09:57:14+01:00
9:49
Tak wygląda Bukrewicz jako Borysewicz. Tak Netflix widzi Lady Pank
Aktualizacja: 2026-01-21T09:49:00+01:00
9:01
Zazdroszczę, że dopiero zobaczycie ten serial Apple TV. Jest oszałamiający
Aktualizacja: 2026-01-21T09:01:34+01:00
22:02
Od boskiego fantasy Prime Video się nie oderwiecie. To adaptacja globalnego fenomenu
Aktualizacja: 2026-01-20T22:02:00+01:00
21:21
Widzowie Prime Video oszaleli na punkcie filmu katastroficznego. Wiem dlaczego
Aktualizacja: 2026-01-20T21:21:00+01:00
20:13
Jajo pojawił się już w Grze o tron. Kim jest giermek z Rycerza Siedmiu Królestw?
Aktualizacja: 2026-01-20T20:13:00+01:00
19:15
Najbardziej bezczelny film wojenny XXI wieku robi dywersję na Netfliksie
Aktualizacja: 2026-01-20T19:15:00+01:00
18:02
Zakończenie 28 lat później: Świątyni kości to gratka dla fanów. Co dalej?
Aktualizacja: 2026-01-20T18:02:00+01:00
17:31
Netflix ujawnił polskie nowości na 2026 rok. Jest grubo, będzie grubiej
Aktualizacja: 2026-01-20T17:31:49+01:00
17:06
Rycerz Siedmiu Królestw to piękny dowód na to, że Westeros żyje. To produkcja, którą trzeba znać
Aktualizacja: 2026-01-20T17:06:21+01:00
16:01
Syn Beckhamów rozpętał burzę. Ujawnił prawdę o rodzicach
Aktualizacja: 2026-01-20T16:01:00+01:00
16:00
Kim jest hedge knight w Rycerzu Siedmiu Królestw? Od tego pytania aż boli głowa
Aktualizacja: 2026-01-20T16:00:53+01:00
14:52
Użytkownicy HBO Max pokochali to fantasy. Jest magiczne
Aktualizacja: 2026-01-20T14:52:35+01:00
12:26
Wikingowie mieli wyglądać inaczej. Twórca chciał uśmiercić Ragnara wcześniej
Aktualizacja: 2026-01-20T12:26:47+01:00
12:14
Znamy obsadę Nocy i dni od Netfliksa. Ależ nazwiska
Aktualizacja: 2026-01-20T12:14:48+01:00
10:28
Kill Bill: The Whole Bloody Affair w polskich kinach. Kiedy premiera?
Aktualizacja: 2026-01-20T10:28:33+01:00
9:40
Gwiazdor Marvela nie powróci w Avengers 5. Co ze Star-Lordem?
Aktualizacja: 2026-01-20T09:40:30+01:00
9:08
Zdjęcie Cavilla w roli Aragorna robi furorę. Mam jednak złą wiadomość
Aktualizacja: 2026-01-20T09:08:03+01:00
7:57
Terapia bez trzymanki: kiedy 3. sezon hitu Apple TV? Harmonogram odcinków
Aktualizacja: 2026-01-20T07:57:55+01:00
19:57
Gdzie podziały się smoki w Rycerzu Siedmiu Królestw? Odpowiedź jest smutna
Aktualizacja: 2026-01-19T19:57:00+01:00
19:10
Valentino nie żyje. Legendarny włoski projektant miał 93 lata
Aktualizacja: 2026-01-19T19:10:23+01:00
18:05
Takiego horroru o nawiedzonym domu jeszcze nie widziałeś. Jest już na VOD
Aktualizacja: 2026-01-19T18:05:00+01:00
18:01
Kim jest Lyonel Baratheon z Rycerza Siedmiu Królestw? Pokochacie go
Aktualizacja: 2026-01-19T18:01:00+01:00
17:34
Taco Hemingway ogłosił dodatkowy koncert. Ostatnia szansa
Aktualizacja: 2026-01-19T17:34:02+01:00
17:01
Ben Affleck przechodził katusze kręcąc kultową scenę. Cud, że wyszło tak dobrze
Aktualizacja: 2026-01-19T17:01:00+01:00
16:31
Kasztanowy ludzik Netfliksa wraca z 2. sezonem. Kiedy premiera?
Aktualizacja: 2026-01-19T16:31:00+01:00
15:59
Polska ekipa w Hamnecie. Kto jeszcze pracuje nad filmem?
Aktualizacja: 2026-01-19T15:59:00+01:00
14:17
George R.R. Martin przekazał nieopublikowane opowiadania. Ja też chcę
Aktualizacja: 2026-01-19T14:17:49+01:00
13:20
Genialny western twórcy Wikingów w końcu w Polsce. Czekaliśmy całe lata
Aktualizacja: 2026-01-19T13:20:24+01:00
11:59
Ilu sezonów doczeka się genialny horror zanim trafi do Polski?
Aktualizacja: 2026-01-19T11:59:04+01:00
11:15
Będą nowe Noce i dnie. Netflix zatrudnił świetną reżyserkę
Aktualizacja: 2026-01-19T11:15:38+01:00
10:48
Kiedy rozgrywa się akcja Rycerza Siedmiu Królestw? Lata przed Grą o tron
Aktualizacja: 2026-01-19T10:48:20+01:00
9:53
Disney idzie po Spider-Mana. Tak dobrze jeszcze nie było
Aktualizacja: 2026-01-19T09:53:20+01:00
8:35
Nie żyje reżyser Króla Lwa. Miał 76 lat
Aktualizacja: 2026-01-19T08:35:03+01:00
5:01
Kiedy premiera Pionka? SkyShowtime ogłosił kontynuację Ślebody
Aktualizacja: 2026-01-19T05:01:00+01:00
20:59
Kiedy kolejne odcinki Rycerza Siedmiu Królestw? Harmonogram
Aktualizacja: 2026-01-18T20:59:00+01:00
14:40
Cena Player w 2026. Czy można zaoszczędzić?
Aktualizacja: 2026-01-18T14:40:00+01:00
13:39
Najlepsze kryminały i thrillery 2025. Mocne książki, które wciągają
Aktualizacja: 2026-01-18T13:39:00+01:00
12:34
Najlepsze filmy sci-fi 2025 roku. TOP 11
Aktualizacja: 2026-01-18T12:34:00+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA