Słynny aktor otwarcie mówi, dlaczego zagrał w superbohaterskim gniocie. "Mam hipotekę do spłacenia"

Zmiażdżony przez krytyków, widzów i memiarzy "Morbius" kosztował 75 mln dol. Na całym świecie zarobił natomiast prawie 167,5 mln. Przy uwzględnieniu kosztów produkcji wynik ten należy uznać za rozczarowujący. Szczególnie biorąc pod uwagę, że film dwukrotnie gościł w kinach. Jakiś czas po premierowej dystrybucji, Sony postanowiło ponownie wpuścić produkcję do kin, licząc, że przez memy "it's morbin time" uda mu się przyciągnąć więcej widzów. Wtedy tytułu praktycznie nikt nie chciał jednak oglądać. Tak, niech to wybrzmi: "Morbius" dwukrotnie poniósł porażkę w box offisie.



