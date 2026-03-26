Netflix w kwietniu 2026 nie bierze jeńców. Wraca najlepszy serial serwisu

Netflix podzielił się właśnie ze światem rozpiską premier na kwiecień 2026. Wraca jeden z najlepszych seriali platformy, ale interesujących nowości pojawi się w najbliższym czasie znacznie, znacznie więcej.

Michał Jarecki
netflix marzec 2026
Co obejrzeć na Netfliksie w kwietniu 2026? Już wiemy. Serwis podzielił się z nami listą premier filmów i seriali - zarówno oryginalnych nowości, jak i produkcji na licencji. To będzie dobry miesiąc: i to nie tylko ze względu na te dwa pewniaczki, na które subskrybenci masowo się rzucą, zapewniając im miejsce na liście TOP 10 największych hitów platformy (mowa o „XO: Kitty 3” i nowym „Stranger Things”).

Netflix - kwiecień 2026 - nowości, premiery

Alfa

Survivalowy thriller z ambicją splecenia kina akcji z psychologicznym dramatem o traumie i instynkcie przetrwania. Za kamerą stoi Baltasar Kormákur, reżyser wyspecjalizowany w opowieściach o człowieku rzuconym w ekstremalne warunki. A o co tu chodzi? Pogrążona w żałobie kobieta, testująca granice swoich możliwości na australijskim odludziu, zostaje wciągnięta w pokrętną grę zabójcy, który widzi w niej łatwą ofiarę. Mocna obsada: Charlize Theron, Taron Edgerton i Eric Bana.

Premiera: 24 kwietnia. 

Awantura, sezon 2.

Czy „Awantura” to najlepszy serial Netfliksa? Cóż, nawet jeśli nie, to z pewnością plasuje się w ścisłej czołówce. A teraz dostaniemy sezon 2. - i jak tu się nie ekscytować? Nie będzie to jednak kontynuacja, a zupełnie nowa historia, w której wystąpią Oscar Isaac, Carey Mulligan, Charles Melton i Cailee Spaeny. Będzie intensywnie.

Premiera: 16 kwietnia.

Stranger Things: Opowieści z 85

Wracamy do świata „Stranger Things”. Zgadza się, bracia Duffer przygotowali specjalny spin-off, rozgrywający się pomiędzy 2. a 3. sezonem: projekt, w którym zamiast iść dalej, cofają się w czasie, by dopowiedzieć to, co w głównej historii tylko zasugerowano. Nastka, Mike, Dustin, Lucas, Will i Max ponownie połączą siły, by zmierzyć się z nowymi potworami z Drugiej Strony i rozwikłać kolejną paranormalną zagadkę.

Premiera: 23 kwietnia.

Podlasie

Ukłon w stronę polskich subskrybentów. „Podlasie” to nowa, ciepła komedia Netfliksa, będąca kontynuacją hitu „Nic na siłę”. Fabuła skupia się na Halinie (Anna Seniuk) i Janie (Artur Barciś), którzy w obliczu kłopotów finansowych wraz z sąsiadami pozorują lądowanie kosmitów. Reżyserem jest Łukasz Kośmicki, a w obsadzie znaleźli się również Cezary Żak i Anna Szymańczyk. 

Premiera 1 kwietnia.

Życiowe błędy

Czarna komedia kryminalna od Dana Levy’ego, która zamiast budować napięcie wokół perfekcyjnie zaplanowanych przestępstw, opiera się na... totalnej niekompetencji swoich bohaterów. W centrum fabuły znajduje się rodzeństwo - Nicky i Morgan - które przez serię fatalnych decyzji i przypadków zostają szantażem zmuszeni do pracy dla zorganizowanej przestępczości. Problem w tym, że są w tym absolutnie beznadziejni.

Premiera 9 kwietnia.

Rozgrywająca, sezon 2.

Serial, który miał nie doczekać się kontynuacji, jednak tym razem Netflix podjął zaskakującą decyzję. I oto się doczekaliśmy: Kate Hudson powraca jako prezeska profesjonalnej drużyny koszykarskiej. Zbliżają się mistrzostwa, więc Isla musi wspiąć się na wyżyny motywacji i umiejętności, aby poradzić sobie z chaosem w szatni i w zarządzie.

Premiera: 23 kwietnia.

Netflix na kwiecień 2026 - pełna lista nowości oryginalnych

  • Sarah Millican: Late Bloomer 1/4/2026
  • Podlasie 1/4/2026
  • Ostatni olbrzym 1/4/2026
  • Jedz, módl się, szczekaj 1/4/2026
  • Miłość w spektrum: Sezon 4 1/4/2026
  • Pan Wilk i spółka: Serial: Sezon 2 2/4/2026
  • Grzechy Kujo 2/4/2026
  • Alkhallat+: Serial 2/4/2026
  • XO, Kitty: Sezon 3 2/4/2026
  • Agent z góry 2/4/2026
  • The Ramparts of Ice 2/4/2026
  • Prawda o tragedii Moriah Wilson 3/4/2026
  • Poczuj mój głos 3/4/2026
  • Bloodhounds: Sezon 2 3/4/2026
  • Wysokie fale: Sezon 3 3/4/2026
  • Prawa sprawa: Sezon 2 3/4/2026
  • Gangi Galicji: Sezon 2 3/4/2026
  • Sheng Wang: Purple 7/4/2026
  • Sportowe opowieści: Szach-mat 7/4/2026
  • Zaufaj mi: Fałszywy prorok 8/4/2026
  • Osiemnasta róża 9/4/2026
  • Życiowe błędy 9/4/2026
  • Rodzina trzyma się razem 9/4/2026
  • Morderczy żywioł 10/4/2026
  • Przypływ: Sezon 3 10/4/2026
  • Tyson Fury vs. Arslanbek Machmudow 11/4/2026
  • Rodzina Furych: Sezon 2 12/4/2026
  • Noah Kahan: Poza ciałem 13/4/2026
  • Sportowe opowieści: Jail Blazers 14/4/2026
  • Kanciarze: Sezon 2 14/4/2026
  • Sekret za milion: Sezon 2 15/4/2026
  • Fałszywy profil: Sezon 3 15/4/2026
  • Ze szczyptą miłości 15/4/2026
  • Prawo Lidii Poët: Sezon 3 15/4/2026
  • Ronaldinho: Jedyny w swoim rodzaju 16/4/2026
  • Dandelion 16/4/2026
  • Awantura: Sezon 2 16/4/2026
  • David Attenborough: Opowieść o gorylach 17/4/2026
  • 180 17/4/2026
  • Współlokatorki 17/4/2026
  • Samce alfa: Sezon 5 17/4/2026
  • WWE WrestleMania: Sezon 42: 2026 18/4/2026
  • Wszyscy się tu staramy 18/4/2026
  • Uliczka CoComelon: Sezon 7 20/4/2026
  • Funny AF with Kevin Hart 20/4/2026
  • Sportowe opowieści: Strzały w stadninie Hawthorne Hill 21/4/2026
  • Niewybrani 21/4/2026
  • To jest program ogrodniczy 22/4/2026
  • Lainey Wilson: Country jest cool 22/4/2026
  • Santita 22/4/2026
  • Miłość w promocji 22/4/2026
  • Poprawka 23/4/2026
  • Stranger Things: Opowieści z '85 23/4/2026
  • Rozgrywająca: Sezon 2 23/4/2026
  • Alfa 24/4/2026
  • Supernova: Genesis 27/4/2026
  • Pójdziesz do piekła 27/4/2026
  • Czy powinnam wyjść za mordercę? 29/4/2026
  • Je m’appelle Agneta 29/4/2026
  • Zabójcze życzenia WKRÓTCE  W NETFLIXIE

Netflix na kwiecień 2026 - lista premier na licencji:

  • 30 dni mroku: Czas ciemności 1/4/2026
  • Zasady walki II: Zdrada 1/4/2026
  • Człowiek widmo II 1/4/2026
  • Strzelec wyborowy 1/4/2026
  • Zasady walki 3: Kara 1/4/2026
  • Człowiek przyszłości 1/4/2026
  • Boku no Hero Academia: Final Sezon 1/4/2026
  • Wrogie niebo: Sezony 1-5 1/4/2026
  • Człowiek widmo 2/4/2026
  • Joe Dirt 2: Beautiful Loser 2/4/2026
  • Sprawca Zero 2/4/2026
  • LEGO Ninjago Powstanie Smoków: Sezon 4 2/4/2026
  • Lęk pierwotny 3/4/2026
  • Lot 3/4/2026
  • Tam gdzie ty 3/4/2026
  • Czterej bracia 3/4/2026
  • Mroźny wiatr 3/4/2026
  • Piekielna misja 3/4/2026
  • Final Fantasy 4/4/2026
  • Pole rażenia 5/4/2026
  • Snajper 3 6/4/2026
  • Transformers: Początek 7/4/2026
  • Beetlejuice Beetlejuice 7/4/2026
  • Lord of the Rings: The War of the Rohirrim 7/4/2026
  • Juror #2 7/4/2026
  • Joker: Folie à Deux 7/4/2026
  • Super/Man: The Christopher Reeve Story 7/4/2026
  • Apollo 13 7/4/2026
  • One Piece: Elbaph Arc 11/4/2026
  • Snajper 2 12/4/2026
  • Tłumaczka 12/4/2026
  • Przyjaciele z ulicy Sezamkowej: Elmo 13/4/2026
  • Zabić wspomnienia 14/4/2026
  • Uśmiechnij się 2 15/4/2026
  • One Piece: Entering into the Grand Line 15/4/2026
  • Everwood: Sezony 1-4 15/4/2026
  • Pępek świata: Sezony 1-9 15/4/2026
  • Psoty 16/4/2026
  • Tomek i przyjaciele: Sodor śpiewa 16/4/2026
  • Strzelec 17/4/2026
  • Amnezja 17/4/2026
  • LEGO® Friends: Następny Rozdział: Sezon 4 17/4/2026
  • American Gangster 18/4/2026
  • Podziemny krąg 19/4/2026
  • Impersonalni: Sezony 1-5 22/4/2026
  • Niespotykane męstwo 24/4/2026
  • Truman Show 24/4/2026
  • Nic nie mów 26/4/2026
  • Przyjaciele z ulicy Sezamkowej: Abby: Sezony 1-4 27/4/2026
Michał Jarecki
26.03.2026 16:55
