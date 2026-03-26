Netflix w kwietniu 2026 nie bierze jeńców. Wraca najlepszy serial serwisu
Netflix podzielił się właśnie ze światem rozpiską premier na kwiecień 2026. Wraca jeden z najlepszych seriali platformy, ale interesujących nowości pojawi się w najbliższym czasie znacznie, znacznie więcej.
Co obejrzeć na Netfliksie w kwietniu 2026? Już wiemy. Serwis podzielił się z nami listą premier filmów i seriali - zarówno oryginalnych nowości, jak i produkcji na licencji. To będzie dobry miesiąc: i to nie tylko ze względu na te dwa pewniaczki, na które subskrybenci masowo się rzucą, zapewniając im miejsce na liście TOP 10 największych hitów platformy (mowa o „XO: Kitty 3” i nowym „Stranger Things”).
Netflix - kwiecień 2026 - nowości, premiery
Alfa
Survivalowy thriller z ambicją splecenia kina akcji z psychologicznym dramatem o traumie i instynkcie przetrwania. Za kamerą stoi Baltasar Kormákur, reżyser wyspecjalizowany w opowieściach o człowieku rzuconym w ekstremalne warunki. A o co tu chodzi? Pogrążona w żałobie kobieta, testująca granice swoich możliwości na australijskim odludziu, zostaje wciągnięta w pokrętną grę zabójcy, który widzi w niej łatwą ofiarę. Mocna obsada: Charlize Theron, Taron Edgerton i Eric Bana.
Premiera: 24 kwietnia.
Awantura, sezon 2.
Czy „Awantura” to najlepszy serial Netfliksa? Cóż, nawet jeśli nie, to z pewnością plasuje się w ścisłej czołówce. A teraz dostaniemy sezon 2. - i jak tu się nie ekscytować? Nie będzie to jednak kontynuacja, a zupełnie nowa historia, w której wystąpią Oscar Isaac, Carey Mulligan, Charles Melton i Cailee Spaeny. Będzie intensywnie.
Premiera: 16 kwietnia.
Stranger Things: Opowieści z 85
Wracamy do świata „Stranger Things”. Zgadza się, bracia Duffer przygotowali specjalny spin-off, rozgrywający się pomiędzy 2. a 3. sezonem: projekt, w którym zamiast iść dalej, cofają się w czasie, by dopowiedzieć to, co w głównej historii tylko zasugerowano. Nastka, Mike, Dustin, Lucas, Will i Max ponownie połączą siły, by zmierzyć się z nowymi potworami z Drugiej Strony i rozwikłać kolejną paranormalną zagadkę.
Premiera: 23 kwietnia.
Podlasie
Ukłon w stronę polskich subskrybentów. „Podlasie” to nowa, ciepła komedia Netfliksa, będąca kontynuacją hitu „Nic na siłę”. Fabuła skupia się na Halinie (Anna Seniuk) i Janie (Artur Barciś), którzy w obliczu kłopotów finansowych wraz z sąsiadami pozorują lądowanie kosmitów. Reżyserem jest Łukasz Kośmicki, a w obsadzie znaleźli się również Cezary Żak i Anna Szymańczyk.
Premiera 1 kwietnia.
Życiowe błędy
Czarna komedia kryminalna od Dana Levy’ego, która zamiast budować napięcie wokół perfekcyjnie zaplanowanych przestępstw, opiera się na... totalnej niekompetencji swoich bohaterów. W centrum fabuły znajduje się rodzeństwo - Nicky i Morgan - które przez serię fatalnych decyzji i przypadków zostają szantażem zmuszeni do pracy dla zorganizowanej przestępczości. Problem w tym, że są w tym absolutnie beznadziejni.
Premiera 9 kwietnia.
Rozgrywająca, sezon 2.
Serial, który miał nie doczekać się kontynuacji, jednak tym razem Netflix podjął zaskakującą decyzję. I oto się doczekaliśmy: Kate Hudson powraca jako prezeska profesjonalnej drużyny koszykarskiej. Zbliżają się mistrzostwa, więc Isla musi wspiąć się na wyżyny motywacji i umiejętności, aby poradzić sobie z chaosem w szatni i w zarządzie.
Premiera: 23 kwietnia.
Netflix na kwiecień 2026 - pełna lista nowości oryginalnych
- Sarah Millican: Late Bloomer 1/4/2026
- Podlasie 1/4/2026
- Ostatni olbrzym 1/4/2026
- Jedz, módl się, szczekaj 1/4/2026
- Miłość w spektrum: Sezon 4 1/4/2026
- Pan Wilk i spółka: Serial: Sezon 2 2/4/2026
- Grzechy Kujo 2/4/2026
- Alkhallat+: Serial 2/4/2026
- XO, Kitty: Sezon 3 2/4/2026
- Agent z góry 2/4/2026
- The Ramparts of Ice 2/4/2026
- Prawda o tragedii Moriah Wilson 3/4/2026
- Poczuj mój głos 3/4/2026
- Bloodhounds: Sezon 2 3/4/2026
- Wysokie fale: Sezon 3 3/4/2026
- Prawa sprawa: Sezon 2 3/4/2026
- Gangi Galicji: Sezon 2 3/4/2026
- Sheng Wang: Purple 7/4/2026
- Sportowe opowieści: Szach-mat 7/4/2026
- Zaufaj mi: Fałszywy prorok 8/4/2026
- Osiemnasta róża 9/4/2026
- Życiowe błędy 9/4/2026
- Rodzina trzyma się razem 9/4/2026
- Morderczy żywioł 10/4/2026
- Przypływ: Sezon 3 10/4/2026
- Tyson Fury vs. Arslanbek Machmudow 11/4/2026
- Rodzina Furych: Sezon 2 12/4/2026
- Noah Kahan: Poza ciałem 13/4/2026
- Sportowe opowieści: Jail Blazers 14/4/2026
- Kanciarze: Sezon 2 14/4/2026
- Sekret za milion: Sezon 2 15/4/2026
- Fałszywy profil: Sezon 3 15/4/2026
- Ze szczyptą miłości 15/4/2026
- Prawo Lidii Poët: Sezon 3 15/4/2026
- Ronaldinho: Jedyny w swoim rodzaju 16/4/2026
- Dandelion 16/4/2026
- Awantura: Sezon 2 16/4/2026
- David Attenborough: Opowieść o gorylach 17/4/2026
- 180 17/4/2026
- Współlokatorki 17/4/2026
- Samce alfa: Sezon 5 17/4/2026
- WWE WrestleMania: Sezon 42: 2026 18/4/2026
- Wszyscy się tu staramy 18/4/2026
- Uliczka CoComelon: Sezon 7 20/4/2026
- Funny AF with Kevin Hart 20/4/2026
- Sportowe opowieści: Strzały w stadninie Hawthorne Hill 21/4/2026
- Niewybrani 21/4/2026
- To jest program ogrodniczy 22/4/2026
- Lainey Wilson: Country jest cool 22/4/2026
- Santita 22/4/2026
- Miłość w promocji 22/4/2026
- Poprawka 23/4/2026
- Stranger Things: Opowieści z '85 23/4/2026
- Rozgrywająca: Sezon 2 23/4/2026
- Alfa 24/4/2026
- Supernova: Genesis 27/4/2026
- Pójdziesz do piekła 27/4/2026
- Czy powinnam wyjść za mordercę? 29/4/2026
- Je m’appelle Agneta 29/4/2026
- Zabójcze życzenia WKRÓTCE W NETFLIXIE
Netflix na kwiecień 2026 - lista premier na licencji:
- 30 dni mroku: Czas ciemności 1/4/2026
- Zasady walki II: Zdrada 1/4/2026
- Człowiek widmo II 1/4/2026
- Strzelec wyborowy 1/4/2026
- Zasady walki 3: Kara 1/4/2026
- Człowiek przyszłości 1/4/2026
- Boku no Hero Academia: Final Sezon 1/4/2026
- Wrogie niebo: Sezony 1-5 1/4/2026
- Człowiek widmo 2/4/2026
- Joe Dirt 2: Beautiful Loser 2/4/2026
- Sprawca Zero 2/4/2026
- LEGO Ninjago Powstanie Smoków: Sezon 4 2/4/2026
- Lęk pierwotny 3/4/2026
- Lot 3/4/2026
- Tam gdzie ty 3/4/2026
- Czterej bracia 3/4/2026
- Mroźny wiatr 3/4/2026
- Piekielna misja 3/4/2026
- Final Fantasy 4/4/2026
- Pole rażenia 5/4/2026
- Snajper 3 6/4/2026
- Transformers: Początek 7/4/2026
- Beetlejuice Beetlejuice 7/4/2026
- Lord of the Rings: The War of the Rohirrim 7/4/2026
- Juror #2 7/4/2026
- Joker: Folie à Deux 7/4/2026
- Super/Man: The Christopher Reeve Story 7/4/2026
- Apollo 13 7/4/2026
- One Piece: Elbaph Arc 11/4/2026
- Snajper 2 12/4/2026
- Tłumaczka 12/4/2026
- Przyjaciele z ulicy Sezamkowej: Elmo 13/4/2026
- Zabić wspomnienia 14/4/2026
- Uśmiechnij się 2 15/4/2026
- One Piece: Entering into the Grand Line 15/4/2026
- Everwood: Sezony 1-4 15/4/2026
- Pępek świata: Sezony 1-9 15/4/2026
- Psoty 16/4/2026
- Tomek i przyjaciele: Sodor śpiewa 16/4/2026
- Strzelec 17/4/2026
- Amnezja 17/4/2026
- LEGO® Friends: Następny Rozdział: Sezon 4 17/4/2026
- American Gangster 18/4/2026
- Podziemny krąg 19/4/2026
- Impersonalni: Sezony 1-5 22/4/2026
- Niespotykane męstwo 24/4/2026
- Truman Show 24/4/2026
- Nic nie mów 26/4/2026
- Przyjaciele z ulicy Sezamkowej: Abby: Sezony 1-4 27/4/2026
