Logo
REKLAMA
  1. rozrywka
  2. VOD

To najbardziej reoglądalne sci-fi wszech czasów. Fani w kółko je powtarzają

To nie jest nowy serial science fiction. To produkcja z 2015 roku, która doczekała się czterech sezonów. Dużo? Dla fanów "12 małp" jest to zdecydowanie za mało. Do tej pory chętnie je sobie powtarzają, zachwycając się nimi w mediach społecznościowych. Gdzie można ten tytuł obejrzeć?

Rafał Christ
12 małp science fiction skyshowtime co obejrzeć opinie
REKLAMA

"12 małp" to serial luźno oparty na filmie z 1995 roku. Przedstawia on historię podróżnika w czasie, który z przeszłości został wysłany do teraźniejszości, aby powstrzymać wybuch groźnej epidemii. Jedyną szansą na wykonanie zadania okazuje się pewna wirusolog. Dr Cole zna źródło niebezpiecznego wirusa. Czy razem uda im się uratować ludzkość przed zagładą? Wokół tego właśnie pytania, twórcy budują swą opowieść.

Odpowiadaja na nie przez 4. sezony. Bo "12 małp" cieszyło się wystarczającą popularnością, żeby trwać przez kilka lat. W tym czasie zdobyło wierną grupę fanów. Dla nich serial zakończył się zdecydowanie zbyt wcześnie. Dlatego ciągle wspominają go z nostalgiczną łezką w oko i siadają do rytualnych powtórek.

REKLAMA
Ładowanie produktów...

12 małp - widzowie powtarzają serial sci-fi

To nie jest trend, który się zakończył jakiś czas temu. To wciąż trwa. Fani "12 małp" ciągle chwalą się powtórkami serialu w mediach społecznościowych. Na nowo przeżywają każdy z odcinków. I tak w kółko. Nie mają dość tej produkcji science fiction. Są w niej tak zakochani, że nazywają ją arcydziełem.

Ponownie oglądam to arcydzieło i podpisuję się pod stwierdzeniem, że fani "12 małp" sami stali się podróżnikami w czasie, bo przy powtórkach ten serial jest tak samo satysfakcjonujący, jeśli nie bardziej, jak za pierwszym razem

Chcę podziękować twórcom serialu "12 małp". Wiem, że serial skończył się jakiś czas temu, ale ilekroć go oglądam, pałam do niego taką samą miłością

Muszę obejrzeć "12 mał" po raz miliardowy

- czytamy na X (dawny Twitter).

Gdybyście chcieli sami się przekonać, czy "12 małp" rzeczywiście jest tak genialne, jak twierdzą fani, możecie to zrobić w każdej chwili. Serial science fiction jest w naszym kraju dostępny na SkyShowtime. W ramach opłacanej subskrypcji platformy macie dostęp do wszystkich czterech sezonów produkcji.

REKLAMA
"12 MAŁP" OBEJRZYSZ NA:
SkyShowtime
12 MAŁP
SkyShowtime



REKLAMA
Rafał Christ
13.02.2026 10:06
Tagi: 12 małpCo obejrzeć?Science fictionSkyShowtime
Najnowsze
9:43
Eternity w streamingu. To najbardziej fantastyczna komedia romantyczna 2025 roku
Aktualizacja: 2026-02-13T09:43:56+01:00
9:07
Ależ niespodzianka od HBO Max. Dziki, hitowy horror pojawił się bez żadnej zapowiedzi
Aktualizacja: 2026-02-13T09:07:14+01:00
7:55
Bożena Dykiel nie żyje. Aktorka miała 77 lat
Aktualizacja: 2026-02-13T07:55:40+01:00
19:02
Nowy kryminał Prime Video może być hitem dopiero po czasie. Mnie też to wkurza
Aktualizacja: 2026-02-12T19:02:00+01:00
18:01
Prime Video z mocnymi nowościami na 2026 rok. Robi wrażenie
Aktualizacja: 2026-02-12T18:01:00+01:00
15:22
Nowy dreszczowiec rozgromił użytkowników Netfliksa. Kolejny sezon ma być ASAP
Aktualizacja: 2026-02-12T15:22:23+01:00
14:04
Jerzy Ziętek w serialu Netfliksa ratował ołowiane dzieci. Jak było naprawdę?
Aktualizacja: 2026-02-12T14:04:46+01:00
12:18
Disney+ teraz przesadził. Najlepszy serial przygodowy stał się jeszcze lepszy
Aktualizacja: 2026-02-12T12:18:26+01:00
12:09
Najlepszy serwis przejął hit science fiction. Będą poszerzać uniwersum serialu
Aktualizacja: 2026-02-12T12:09:08+01:00
11:08
Boskie science fiction nareszcie w streamingu. Piękny prezent na weekend
Aktualizacja: 2026-02-12T11:08:52+01:00
10:29
Franza Kafkę obejrzycie w VOD. Film miał walczyć o Oscara
Aktualizacja: 2026-02-12T10:29:39+01:00
9:21
Prawdziwa historia Ołowianych dzieci. Tak było naprawdę
Aktualizacja: 2026-02-12T09:21:40+01:00
8:52
Za granicą polecają polski serial. Nowość Netfliksa porównywana do Czarnobyla
Aktualizacja: 2026-02-12T08:52:20+01:00
19:56
Użytkownicy Netfliksa wsiąknęli w ten dreszczowiec. Zarywają dla niego nocki
Aktualizacja: 2026-02-11T19:56:37+01:00
18:17
Ten film wojenny na Prime Video kopnie was z półobrotu. I zechcecie więcej
Aktualizacja: 2026-02-11T18:17:00+01:00
17:05
To kto w końcu zrzucił bomby w Falloucie? Analizujemy serial i gry
Aktualizacja: 2026-02-11T17:05:00+01:00
16:02
Bohaterowie Ołowianych dzieci. Kto z serialu Netfliksa istniał naprawdę?
Aktualizacja: 2026-02-11T16:02:00+01:00
15:01
Po tym filmie widzowie szukają ukojenia w Gorącej rywalizacji na HBO Max. Jest tak ostry
Aktualizacja: 2026-02-11T15:01:00+01:00
12:32
Hitowy kryminał wrócił na Prime Video. Kiedy nowe odcinki serialu Cross?
Aktualizacja: 2026-02-11T12:32:56+01:00
12:20
Ołowica i jej objawy. Poważna choroba, z którą walczyła bohaterka Ołowianych dzieci
Aktualizacja: 2026-02-11T12:20:14+01:00
12:08
Piep*zyć Mickiewicza 3: gdzie obejrzeć poprzednie filmy online? Sprawdzamy
Aktualizacja: 2026-02-11T12:08:20+01:00
10:12
Ołowiane dzieci to kandydat na polski serial roku. Zachwyca i przeraża
Aktualizacja: 2026-02-11T10:12:16+01:00
8:54
Netflix pokaże prequel Stranger Things. Mieliśmy go nie zobaczyć
Aktualizacja: 2026-02-11T08:54:09+01:00
8:41
Twórca Rycerza Siedmiu Królestw przyznaje: ta zmiana była błędem
Aktualizacja: 2026-02-11T08:41:23+01:00
19:11
Film reżysera 1670 już w VOD. Komedia zachwyciła widzów
Aktualizacja: 2026-02-10T19:11:29+01:00
18:02
Nowy serial Netfliksa jest absurdalny. Bawiłam się przednio
Aktualizacja: 2026-02-10T18:02:00+01:00
15:28
Prawnik z Lincolna, sezon 5. Co z kontynuacją? Mamy dobre wieści
Aktualizacja: 2026-02-10T15:28:14+01:00
13:54
Takiego Malfoya nie znaliśmy. Serial Harry Potter pokaże coś nowego
Aktualizacja: 2026-02-10T13:54:28+01:00
12:34
Nie przegonisz dzików z Frizem. Allegro usunęło aukcję WOŚP
Aktualizacja: 2026-02-10T12:34:27+01:00
12:17
Spielbierg i Cooper mieli ożywić klasykę kina akcji. Nic z tego
Aktualizacja: 2026-02-10T12:17:19+01:00
12:02
Twórcy genialnego filmu żądają usunięcia ich muzyki z gniotu Amazona
Aktualizacja: 2026-02-10T12:02:49+01:00
11:58
Pojedynek Lalek. Ta od Netfliksa intryguje mnie bardziej
Aktualizacja: 2026-02-10T11:58:44+01:00
10:41
Nowe Wichrowe wzgórza już pobiły rekord. Od 90 lat nie było tak dobrze
Aktualizacja: 2026-02-10T10:41:27+01:00
8:35
Uwielbiany kryminał Netfliksa zmienia scenerię. Tego nikt się nie spodziewał
Aktualizacja: 2026-02-10T08:35:47+01:00
8:31
Nawet Papa Brenner nie lubi finału Stranger Things. Jedyny aktor, który to przyznał
Aktualizacja: 2026-02-10T08:31:33+01:00
20:51
Prawnik z Lincolna ma coś lepszego niż główny bohater. Zakochałem się
Aktualizacja: 2026-02-09T20:51:00+01:00
18:49
Serial Harry Potter przyćmi inne premiery. Ma być wydarzeniem dekady
Aktualizacja: 2026-02-09T18:49:23+01:00
18:13
Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2026. Gdzie obejrzeć? Harmonogram
Aktualizacja: 2026-02-09T18:13:00+01:00
17:06
Książe Baleor uratował Dunka. Dlaczego ten Targaryen ma czarne włosy?
Aktualizacja: 2026-02-09T17:06:00+01:00
15:13
Prime Video: ceny i pakiety. Ile kosztuje subskrypcja w 2026 roku?
Aktualizacja: 2026-02-09T15:13:57+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA