To najbardziej reoglądalne sci-fi wszech czasów. Fani w kółko je powtarzają

"12 małp" to serial luźno oparty na filmie z 1995 roku. Przedstawia on historię podróżnika w czasie, który z przeszłości został wysłany do teraźniejszości, aby powstrzymać wybuch groźnej epidemii. Jedyną szansą na wykonanie zadania okazuje się pewna wirusolog. Dr Cole zna źródło niebezpiecznego wirusa. Czy razem uda im się uratować ludzkość przed zagładą? Wokół tego właśnie pytania, twórcy budują swą opowieść.



Odpowiadaja na nie przez 4. sezony. Bo "12 małp" cieszyło się wystarczającą popularnością, żeby trwać przez kilka lat. W tym czasie zdobyło wierną grupę fanów. Dla nich serial zakończył się zdecydowanie zbyt wcześnie. Dlatego ciągle wspominają go z nostalgiczną łezką w oko i siadają do rytualnych powtórek.

12 małp - widzowie powtarzają serial sci-fi

To nie jest trend, który się zakończył jakiś czas temu. To wciąż trwa. Fani "12 małp" ciągle chwalą się powtórkami serialu w mediach społecznościowych. Na nowo przeżywają każdy z odcinków. I tak w kółko. Nie mają dość tej produkcji science fiction. Są w niej tak zakochani, że nazywają ją arcydziełem.

Ponownie oglądam to arcydzieło i podpisuję się pod stwierdzeniem, że fani "12 małp" sami stali się podróżnikami w czasie, bo przy powtórkach ten serial jest tak samo satysfakcjonujący, jeśli nie bardziej, jak za pierwszym razem



Chcę podziękować twórcom serialu "12 małp". Wiem, że serial skończył się jakiś czas temu, ale ilekroć go oglądam, pałam do niego taką samą miłością



Muszę obejrzeć "12 mał" po raz miliardowy - czytamy na X (dawny Twitter).

Gdybyście chcieli sami się przekonać, czy "12 małp" rzeczywiście jest tak genialne, jak twierdzą fani, możecie to zrobić w każdej chwili. Serial science fiction jest w naszym kraju dostępny na SkyShowtime. W ramach opłacanej subskrypcji platformy macie dostęp do wszystkich czterech sezonów produkcji.

Rafał Christ 13.02.2026 10:06

