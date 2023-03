Netflix nakręcił serialową kontynuację kinowego hitu, która przebija oryginał. Ale to jedyna dobra wiadomość

"Na szczyt: serial" to kontynuacja kinowego thrillera z 2020 roku. Oryginał skupiał się na postaci Angela (w tej roli znany z "Domu z papieru" i "Szkoły dla elity" Miguel Herran), mechanika samochodowego, który z pewnych nie do końca jasnych przyczyn decyduje się porzucić uczciwe życie i wkroczyć do świata kryminalistów - stając się przy okazji celem pewnego upartego detektywa.



Chaotyczny, posilający się wyjątkowo nieumiejętnie wprowadzanymi przeskokami czasowymi i skandalicznie wręcz zmontowany obraz miał jeden cel: popłynąć na fali wspomnianych hiszpańskich produkcji, które cieszą się olbrzymią popularnością, i przyciągnąć przed ekrany tłumy widzów, którzy rzadko zerkają do recenzji przed seansem. Udało się - gatunek i oblicze Herrana wystarczyły za reklamę, a produkcja stała się box-office’ową petardą. Gdy w 2021 roku trafiła do oferty Netflixa, zrobiła prawdziwą furorę, trafiając do TOP 10 m.in. w Polsce. Nic dziwnego, że Netflix zdecydował się zrealizować serial na jego bazie. Na nieszczęście zatrudnił do tego Daniela Calparsoro i Jorge Guerricaechevarria, czyli twórców oryginału.