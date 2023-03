Sherlocku, wracaj do drogówki. Na Netfliksie dostępny jest „Luther: Zmrok” - recenzja

Już trochę czasu minęło, odkąd Idris Elba był typowany na agenta 007 i - co było raczej długim i dość zabawnym żartem – wiedźmina Geralta. Choć on sam miał dość istotną z perspektywy czasu rolę w MCU, to cały czas nie doczekał się wielkiej roli w wielkiej kinowej franczyzie. Błyskotliwy i powszechnie lubiany Brytyjczyk ma jednak na swoim koncie rolę, która niczym nie ustępuje wspomnianym markom. Powiem nawet więcej: to jest kreacja, która jest nam w telewizji po prostu potrzebna.



Zaczyna się jak zwykle. Jest sprawa. Do młodego chłopaka dzwoni mężczyzna. Grozi mu, że ujawni coś, co go zniszczy. To podstęp. Chłopak nigdy nie dociera na miejsce, a następnego dnia na miejsce dociera John Luther i jego nieodłączny przyjaciel Martin Schenk (Dermot Crowley). Sprawa szybko się komplikuje, bo sprawca całego zamieszania, nasz arcyłotr (gra go wspaniale Andy Serkis) nie chce, aby wybitny detektyw plątał się w jego intrydze. Detektyw Luther trafia więc do więzienia i stamtąd obserwuje dalszą intrygę.