Wieki czekałem, aż ten film dokopie się na VOD. Teraz morduję go, jak za dzieciaka na VHS

"Najlepsi z najlepszych" nie cieszą się dzisiaj takim statusem, jak "Wykidajło", który w zeszłym roku dostał remake od Prime Video, ani "Kickboxer", którego parę lat temu również doczekał się odświeżonej wersji. Nie był to kasowy hit, ani gamechanger. To po prostu poczciwy film kopany. Dzisiaj już raczej zapomniany, aczkolwiek na dźwięk jego tytułu, miłośnikom kina kopanego ery VHS powinna zakręcić się nostalgiczna łezka w oku. W końcu swego czasu było na niego wzięcie. W wypożyczalniach video nietrudno było trafić na kasetę z produkcją ze zdartą do granic taśmą.



Nie oglądało się go, dlatego że był wybitny. Chodziło raczej o jego prostotę. To kino kopane bez ironii i cynizmu, ale za to rozbrajająco szczere w swym patosie. To opowieść o amerykańskich zawodnikach taekwondo, mającymi walczyć o mistrzostwo świata z Koreańczykami. W tym celu przechodzą morderczy trzymiesięczny trening. W jego trakcie przekraczają nie tylko swoje granice fizyczne, ale też psychiczne.