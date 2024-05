Miniseriale na majówkę. TOP 10 produkcji do obejrzenia w sam raz na długi weekend

Długi weekend zbliża się wielkimi krokami, a wraz z nim - okazja do tego, by odpocząć i nadrobić serialowe zaległości, które jakiś czas temu zadebiutowały w serwisach VOD. Są to miniseriale lub seriale z jednym sezonem, które będziecie mogli rozłożyć sobie na cały weekend. W niektórych przypadkach kilka dni majówki może wystarczyć nawet na więcej tytułów, a ich jedyną wadą jest to, że wciągną was do reszty i w żadnym wypadku nie będziecie chcieli ich sobie dawkować.