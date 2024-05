Znamy szczegóły fabuły nowego "The Office". O czym opowie spin-off amerykańskiej wersji sitcomu?

"Minęło ponad 10 lat od emisji ostatniego odcinka "The Office" na antenie NBC, a serial wciąż zdobywa nowych fanów na platformie Peacock" - mówi Lisa Catz, prezes ds. treści fabularnych NBCU Entertainment. Jak dodaje, produkcja powstaje we współpracy z Universal Television. Twórcy nadchodzącego sitcomu będą również pełnić role producentów wykonawczych, w czym wspierać ich mają Ricky Gervais i Stephen Merchant, którzy odpowiadali za oryginalne brytyjskie "The Office".



Zdjęcia do nowego "The Office" mają rozpocząć się w lipcu. Na ten moment data premiery na platformie Peacock nie jest jeszcze znana.



