Najpopularniejsze seriale Prime Video. Fallout śpi w nogach

Popularna amerykańska strona zajmująca się przede wszystkim statystyką, liczeniem i szacowaniem danych, wzięła na cel serwis Amazona - Prime Video. VGraphs udzielili odpowiedzi na pytanie o najpopularniejszy serial platformy - obawiam się, że wynik badania może zirytować sporą grupę odbiorców. 

Michał Jarecki
Amazon niechętnie dzieli się z internautami konkretnymi danymi dotyczącymi oglądalności swoich produkcji. Jasne, czasem oficjalnie pochwalą się sukcesem jednego z tytułów (jak miało to miejsce choćby w przypadku „Fallouta”), zazwyczaj są to jednak dość ogólnikowe informacje. W efekcie oszacowanie prawdopodobnych wyników nie należy do najłatwiejszych zadań.

Popularny serwis VGraphs, który od lat (i z imponującymi efektami) zajmuje się badaniami i przedstawianiem różnych statystyk z bardzo wielu dziedzin życia (nie tylko tych związanymi z kulturą) opracował jednak zestawienie, które precyzyjnie odpowiada na pytanie o największe hity w historii Prime Video. By to zrobić, autorzy wzięli pod uwagę dane z różnych źródeł - m.in. te przedstawiane przez grupę Nielsen (międzynarodowa firma badawcz specjalizująca się w telemetrycznych badaniach oglądalności telewizji), portal FlixPatrol czy wyliczenia wiarygodnych, prestiżowych „Variety” i „Deadline”. Warto zwrócić uwagę na fakt, że część z tych pozycji szczyciła się znakomitymi wynikami, które jednak z czasem spadły - inne natomiast utrzymują solidny poziom zainteresowania.

Choć zakładaliśmy, że to „Fallout” przejął koronę najpopularniejszego serialu Prime, okazuje się, że wyprzedził go kontrowersyjny tytuł polaryzujący publiczność.

Prime Video: najpopularniejsze seriale

Zgadza się: pierwsze miejsce zajął najdroższy serial w historii. „Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy” to wysokobudżetowe fantasy osadzone w uniwersum stworzonym przez J.R.R. Tolkien, rozgrywające się w Drugiej Erze Śródziemia - tysiące lat przed wydarzeniami z trylogii „Władca Pierścieni”.

Fabuła koncentruje się na powstaniu tytułowych Pierścieni Władzy, wzroście potęgi Saurona oraz losach wielu znanych m.in. z „Silmarillionu” bohaterów, splatając wątki polityczne, mitologiczne i przygodowe. Serial wyróżnia się monumentalną skalą produkcji, widowiskową scenografią i efektami specjalnymi oraz próbą rozwinięcia mniej znanych fragmentów tolkienowskiego legendarium. Jednocześnie silnie polaryzuje widownię: jedni doceniają rozmach, wizualną jakość i ambicję narracyjną, inni krytykują go za odejścia od kanonu, nierówne tempo opowieści, uproszczenia fabularne i sposób budowania postaci.

Na 2. miejscu wylądował „Fallout”, co do którego większość odbiorców jest zgodna - to bardzo dobry serial, który wspaniale adaptuje to, co w oryginalnych grach wideo najwspanialsze i najbardziej cenione. 3. miejsce to „The Boys”, czyli uwielbiana, ultrabrutalna dekonstrukcja gatunku superbohaterskiego, a dalej uplasowali się „Reacher” i skasowane „Koło Czasu”.

Pełną listę zobaczycie poniżej:

24.03.2026 13:32
Najnowsze
13:02
Serialowy One Piece ma mieć 12 sezonów? Nie kupuję tego, Netflix też nie kupi
Aktualizacja: 2026-03-24T13:02:07+01:00
11:33
To jak 6. sezon Yellowstone. Polska data premiery Rancza Duttonów
Aktualizacja: 2026-03-24T11:33:22+01:00
10:29
Prime Video przywróci do życia kultowe sci-fi. Zapowiada się doskonale
Aktualizacja: 2026-03-24T10:29:32+01:00
9:53
Wonder Man dostanie 2. sezon? Disney mnie zaskoczył
Aktualizacja: 2026-03-24T09:53:50+01:00
9:14
Twórca Reniferka dowiezie nowy serial na HBO Max. I to już zaraz
Aktualizacja: 2026-03-24T09:14:04+01:00
19:07
Wulgarny miś kontratakuje. Widziałem 2. sezon Teda
Aktualizacja: 2026-03-23T19:07:00+01:00
18:19
Fani Yellowstone pokochali tego bohatera. Znika z najlepszego sequela
Aktualizacja: 2026-03-23T18:19:00+01:00
17:08
Sci-fi prosto z kina błyskawicznie podbiło Prime Video. Zmiotło całą konkurencję
Aktualizacja: 2026-03-23T17:08:00+01:00
15:55
Widzowie Netfliksa wybierają klasyka zamiast nowości. Świetna decyzja
Aktualizacja: 2026-03-23T15:55:00+01:00
15:16
Uwielbiana komedia HBO Max wróciła jeszcze lepsza
Aktualizacja: 2026-03-23T15:16:00+01:00
14:39
To obecnie najlepszy akcyjniak na Prime Video. Niestety jest uszkodzony
Aktualizacja: 2026-03-23T14:39:34+01:00
14:23
Oppenheimer już dzisiaj w telewizji. Seans będzie dłuższy o 40 minut
Aktualizacja: 2026-03-23T14:23:23+01:00
13:49
Nie możecie zabić Stephena Kinga. To najdziwniejsza premiera Prime Video
Aktualizacja: 2026-03-23T13:49:50+01:00
11:22
Czarne chmury nad Reacherem. Uwielbiany aktor miał pobić sąsiada
Aktualizacja: 2026-03-23T11:22:52+01:00
10:39
Mocarny thriller zawładnął Apple TV. Nie wierzę, że jest na faktach
Aktualizacja: 2026-03-23T10:39:09+01:00
9:36
Co dalej z Peaky Blinders? Nieśmiertelny to nie koniec
Aktualizacja: 2026-03-23T09:36:21+01:00
9:02
Obstawiałem, że to science fiction będzie hitem. I wygrałem
Aktualizacja: 2026-03-23T09:02:09+01:00
16:30
Conan powraca. Wyczerpujący czas dla Arnolda Schwarzennegera
Aktualizacja: 2026-03-22T16:30:40+01:00
14:29
Nowy Snape odpowiada na groźby śmierci. Szanuję i kibicuję
Aktualizacja: 2026-03-22T14:29:42+01:00
14:13
Wciągający kryminał macie już na tacy. Nie dziękujcie
Aktualizacja: 2026-03-22T14:13:00+01:00
