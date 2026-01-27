REKLAMA
Użytkownicy Prime Video pokochali ten film wojenny. Pamiętajcie, że to propaganda

Uważajcie na nowy hit Prime Video. Nikogo nie powinno dziwić, że użytkownicy platformy Amazona rzucili się na film wojenny o bohaterskich pilotkach. Lepiej by jednak było, gdyby rosyjska produkcja zniknęła gdzieś w odmętach oferty serwisu.

Rafał Christ
nalot film wojenny rosja amazon prime video
Prime Video rozpieszcza użytkowników lubujących się w kinie wojennym. W 2026 rok wjechał przecież niemieckim "Czołgiem". Zaraz po swojej premierze online trafił do topki najpopularniejszych tytułów dostępnych na platformie Amazona w naszym kraju, gdzie radził sobie całkiem nieźle. Na ten moment z zestawienia już zniknął, ale na jednym z dalszych miejsc pojawił się rosyjska produkcja z tego samego gatunku.

"Nalot" to poruszający dramat oparty na prawdziwych wydarzeniach, przedstawiający losy kobiet pilotów - ochotniczek, które w czasie II wojny światowej brały udział w nocnych nalotach bombowych. Według opisu na Prime Video film ma być jednocześnie wstrząsający i poetycki. Być może jest to prawda. Aczkolwiek użytkownicy platformy Amazona wciąż powinni podchodzić do niego bardzo ostrożnie, żeby przypadkiem nie dać się zwieść ruskiej propagandzie.

Nalot - film wojenny hitem Prime Video

"Nalot" nie jest filmem nowym. Na festiwalach zadebiutował jeszcze w 2023 roku, a w kolejnym roku wszedł do knowej dystrybucji na wschodzie Europy. Był tam promowany jako poważna, prestiżowa produkcja wojenna. Na świecie wciąż jednak podchodzono do niej z nieufnością i przyjęto raczej chłodno. Wszystko przez problematyczną ideologię, jaką forsuje.

"Nalot" bywał co prawda chwalony za sceny walk powietrznych, aczkolwiek na pewno nie było to jednomyślne stanowisko. Znacznie częściej niż dezorientującą i chaotyczną akcję rosyjski film krytykowano za mitologizację wielkiej wojny ojczyźnianej. Obejmuje to wybiórcze przedstawianie historii, pomijanie roli NKWD, represji i realiów systemowych, czy emocjonalną manipulację cierpieniem bohaterek.

Z tych właśnie powodów powinno cieszyć, że "Nalot" nie jest jeszcze wielkim hitem Prime Video. Aktualnie zajmuje ósmą pozycję w topce najpopularniejszych tytułów dostępnych na platformie Amazona w naszym kraju. Znacznie lepiej by jednak było, gdyby nigdy się w zestawieniu nie znalazł. A jeśli już się to zdarzyło, to pozostaje mieć nadzieję, że wyżej się w nim nie wespnie, a wręcz szybko z niego spadnie.

Rafał Christ
27.01.2026 20:48
