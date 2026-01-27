Użytkownicy Prime Video pokochali ten film wojenny. Pamiętajcie, że to propaganda

Ładowanie...

Prime Video rozpieszcza użytkowników lubujących się w kinie wojennym. W 2026 rok wjechał przecież niemieckim "Czołgiem". Zaraz po swojej premierze online trafił do topki najpopularniejszych tytułów dostępnych na platformie Amazona w naszym kraju, gdzie radził sobie całkiem nieźle. Na ten moment z zestawienia już zniknął, ale na jednym z dalszych miejsc pojawił się rosyjska produkcja z tego samego gatunku.



"Nalot" to poruszający dramat oparty na prawdziwych wydarzeniach, przedstawiający losy kobiet pilotów - ochotniczek, które w czasie II wojny światowej brały udział w nocnych nalotach bombowych. Według opisu na Prime Video film ma być jednocześnie wstrząsający i poetycki. Być może jest to prawda. Aczkolwiek użytkownicy platformy Amazona wciąż powinni podchodzić do niego bardzo ostrożnie, żeby przypadkiem nie dać się zwieść ruskiej propagandzie.

Nalot - film wojenny hitem Prime Video

"Nalot" nie jest filmem nowym. Na festiwalach zadebiutował jeszcze w 2023 roku, a w kolejnym roku wszedł do knowej dystrybucji na wschodzie Europy. Był tam promowany jako poważna, prestiżowa produkcja wojenna. Na świecie wciąż jednak podchodzono do niej z nieufnością i przyjęto raczej chłodno. Wszystko przez problematyczną ideologię, jaką forsuje.

"Nalot" bywał co prawda chwalony za sceny walk powietrznych, aczkolwiek na pewno nie było to jednomyślne stanowisko. Znacznie częściej niż dezorientującą i chaotyczną akcję rosyjski film krytykowano za mitologizację wielkiej wojny ojczyźnianej. Obejmuje to wybiórcze przedstawianie historii, pomijanie roli NKWD, represji i realiów systemowych, czy emocjonalną manipulację cierpieniem bohaterek.

Z tych właśnie powodów powinno cieszyć, że "Nalot" nie jest jeszcze wielkim hitem Prime Video. Aktualnie zajmuje ósmą pozycję w topce najpopularniejszych tytułów dostępnych na platformie Amazona w naszym kraju. Znacznie lepiej by jednak było, gdyby nigdy się w zestawieniu nie znalazł. A jeśli już się to zdarzyło, to pozostaje mieć nadzieję, że wyżej się w nim nie wespnie, a wręcz szybko z niego spadnie.



Rafał Christ 27.01.2026 20:48

