Netflix właśnie pochwalił się, co robi w Warszawie. Nie zgadlibyście

W 2023 Netflix otworzył w Warszawie hub technologiczny. Minęły zaledwie 3 lata, a projekt okazał się takim sukcesem, że firma planuje dalszy rozwój. Przy okazji otwarcia nowego biura serwis opowiedział nam, co dzieje się w środku.

Co robi Netflix w Warszawie?

Zespoły inżynieryjne w warszawskim hubie technologicznym zajmują się przede wszystkim obsługą tych obszarów, w których działa Netflix. Kluczowych obszarów. Serwis bowiem obok dostarczania treści do widzów, zajmuje się ich produkcją. Na pierwszy rzut oka może nie robić to wrażenia, ale pamiętajmy, że platforma działa w ponad 190 krajach, produkuje tysiące godzin rozrywki każdego miesiąca, a nad tym procesem czuwa centrala, która wszystkie te procesy musi koordynować. Od strony technicznej hub Warszawie jest właśnie takim centrum, w którym pracuje się nad optymalizacją całego procesu.

Czym zajmuje się taki hub?

Wspiera produkcję treści. Netflix tworzy autorskie rozwiązania, które wspierają produkcję treści. Chodzi o takie rozwiązania technologiczne, które wspomagają twórców w trakcie tworzenia filmów i seriali. Dotyczy to każdego momentu pracy nad filmem i serialem. Są to rozwiązania wspierające proces i kontrolowanie wydatków, które pomagają również przy promocji danego tytułu.

Pracuje nad infrastrukturą serwisu. Czyli nad tym wszystkim, co sprawia, że widz może w domu obejrzeć serial. Hub pracuje nad technologią zarządzania danymi, bezpieczeństwem i prywatnością, ale również nad chumrą, w której znajdują się treści. To rzecz niebagatelna, bo serwis uchodzi za wyjątkowo bezproblemowy z perspektywy widza.

Wspiera rozwój Netfliksa w braży gier. W Warszawie pracuje się również nad grami, które sygnowane są logiem Netfliksa. Hub udostępnia narzędzia dla twórców, które automatyzują i ułatwiają proces tworzenia i wydawania gier - od rozpoczęcia prac, przez zarządzanie po premierę,

Czwartym obszarem jest tajemniczo brzmiące „angażowanie i ochrona setek milionów subskrybentów”. Chodzi o te wszystkie narzędzia, które aktywizują widzów i dostarczają mocno spersonalizowane funkcje i materiały. W tym dziale pracują analitycy danych, którzy sprawdzają, co, kiedy i jak się ogląda – a potem wyciągają z tego wnioski.

W hubie technologicznym pracuje ponad 300 osób. Serwis zresztą aktywnie rekrutuje na stanowiska inżynieryjne w Warszawie.

Łukasz Romaniuk (Content Engineering Director w warszawskim biurze Netflixa), Greg Peters (prezes Netflixa), Łukasz Kłuskiewicz (dyrektor programowy Netflixa w Europie Środkowo-Wschodniej)



W trakcie otwarcia nowego biura Netlfiksa obecny był Greg Peters, przezes Netfliksa. Mówił on między innymi, że Warszawa jest jedynym miejscem na świecie, poza USA, w którym znajduje się hub technologiczny.

Warszawa to jedna z najbardziej wyjątkowych lokalizacji Netflixa na świecie. Jest domem naszego zespołu kreatywnego na Europę Środkowo-Wschodnią, który produkuje i licencjonuje seriale

oraz filmy uwielbiane przez widownię. To tutaj znajduje się także nasz jedyny poza

Stanami Zjednoczonymi hub technologiczny, rozwijający innowacje na skalę globalną - powiedział Greg Peters

Konrad Chwast 30.03.2026 12:19

