Horror od twórców Stranger Things wylądował na Netfliksie. Nakręciła go Polka

Serial „Tu wydarzy się coś strasznego” to ośmioodcinkowa produkcja Netfliksa stworzona przez Haley Z. Boston, znaną wcześniej z serii „Nowy smak wiśni” i udziału w antologii „Gabinet osobliwości Guillermo del Toro” (w obu przypadkach współpracowała z Netfliksem). Producentami wykonawczymi są natoiast Matt i Ross Duffer, twórcy „Stranger Things”. Nie powinniście jednak doszukiwać się jakichkolwiek podobieństw między produkcjami - to zupełnie inna bajka.



Za sterami produkcji stała też osoba, której chciałbym poświęcić nieco więcej uwagi - chodzi o Polkę, Weronikę Tofilską, reżyserkę kilku odcinków (w tym pilotażowego), która miała olbrzymi wpływ na ukształtowanie tonu produkcji. Zachodni dziennikarze zwracają uwagę, że Tofilska zręcznie balansuje między bardziej klasycznym horrorem a elementami psychologicznej grozy - i tak na przykład jej ujęcia bezbłędnie podkreślają klaustrofobiczną, przytłaczającą atmosferę poszczególnych miejsc. Dzięki jej pracy strach budowany jest nie tylko przez typowe gatunkowe zagrania i jump-scare’y, ale przede wszystkim przez sugestywność, dźwięk, kadrowanie, umiejętne budowanie napięcia. To wszystko nadaje serialowi slow-burnowy charakter i sprawia, że widzowie odczuwają ciągłe poczucie zagrożenia. Nie muszę chyba dodawać, że osiągnięcie tego w przypadku produkcji rozciągniętych a osiem godzin nie jest łatwe.

Tu wydarzy się coś strasznego - kim jest Weronika Tofilska?

Tofilska urodziła się w 1985 r. w Katowicach. Studiowała reżyserię i film w Szkole Filmowej Krzysztofa Kieślowskiego, a następnie kontynuowała edukację na National Film and Television School w Wielkiej Brytanii, gdzie zdobyła formalne wykształcenie w kierunku reżyserii fabularnej. Obecnie mieszka i pracuje w Londynie, odnosząc sukcesy zarówno w Europie, jak i w produkcjach międzynarodowych.



Zaczynała jako reżyserka epizodów w serialach streamingowych („Mroczne Materie”, „Hanna”), ale to cztery odcinki „Reniferka” Netfliksa okazały się dla niej przełomem - zgarnęła za nie nawet nominację do Emmy, co jest najwyższym stopniem uznania światowej klasy. Wraz z Rose Glass współtworzyła też scenariusz do ciepło przyjętego „Love Lies Bleeding” z Kristen Stewart w roli głównej.



W „Tu wydarzy się coś strasznego” wyreżyserowała w sumie cztery odcinki, w tym pierwszy i ostatni, co dało jej realny wpływ na wizualny i narracyjny szkielet produkcji. Co więcej, na równi z Boston i Dufferaami, Tofilska jako producentka aktywnie uczestniczyła w podejmowaniu decyzji o stylu, obsadzie, tonie i estetyce serialu. Jak sama przyznała, inspirowała się klasyką horroru i zależało jej na tym, by połączyć tematykę psychologiczną z mroczną estetyką. Według niej historia ma opowiadać nie tylko o strachu, lecz również o lęku przed związkiem, utratą indywidualności i konfrontacją z własną rodziną. Jeśli wierzyć pozytywnym recenzjom uznanych zachodnich krytyków, które już spływają do sieci - udało jej się to wszystko osiągnąć.

Tu wydarzy się coś strasznego - obsada

Camila Morrone – Rachel Harkin

Adam DiMarco – Nicky Cunningham

Jennifer Jason Leigh – Victoria Cunningham

Ted Levine – Dr. Boris Cunningham

Gus Birney – Portia Cunningham

Jeff Wilbusch – Jules Cunningham

Karla Crome – Nell Cunningham

Sawyer Fraser – Jude Cunningham

Michał Jarecki 26.03.2026 18:33

