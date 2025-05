Nowy kryminał chwycił użytkowników Netfliksa za gardło. Obejrzysz go w jeden wieczór

A na Netfliksie "Rezerwat" zadebiutował zaledwie parę dni temu - dokładnie 15 maja. Wystarczyła dosłownie chwila, żeby duński kryminał wdrapał się na pierwsze miejsce topki najpopularniejszych seriali dostępnych w serwisie w naszym kraju. Rodzimi użytkownicy nie zwlekali. Od razu postanowili sprawdzić, jakie to mroczne tajemnice według twórców produkcji skrywa jedna z najbogatszych dzielnic Danii. Przyczynkiem do ich odkrycia staje się zniknięcie opiekunki do dzieci.



Na punkcie "Rezerwatu" oszaleli już nie tylko polscy użytkownicy, ale również światowi krytycy. Duński serial kryminalny na Rotten Tomatoes nie ma co prawda wielu recenzji (zaledwie 6), ale wszystkie są entuzjastyczne. Tak jest, na portalu ma on 100 proc. pozytywnych opinii.