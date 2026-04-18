Najlepsze filmy dla dzieci na Netfliksie. Każdy znajdzie coś dla siebie

Zanim jednak przedstawimy nasze propozycje dla Netfliksa, warto postawić sprawy jasno: dzieci nie powinny być "przyspawane" do ekranu, w związku z czym warto zastosować chociażby kontrolowany czas spędzania czasu w ten sposób. To tyczy się zwłaszcza młodszych, którzy lepiej, by nie oglądali treści dłuższych niż godzina. Gdy już jednak rodzice zdecydują się udostępnić w jakiejś formie dziecku dostęp do ekranu, można skorzystać m.in. z dość bogatej oferty czerwono-czarnej platformy; tam znajdzie się sporo produkcji skierowanych do najmłodszych.

Netflix: najlepsze filmy dla dzieci

Filmy dla dzieci od lat 7

Tomek i przyjaciele: Sodor śpiewa

Rok produkcji: 2025

Czas trwania: 60 minut

Reżyser: Campbell Bryer

Obsada: Kai Harris, Will Bhaneja, Meesha Contreras

Zestawienie otwiera przedstawiciel dziecięcego klasyka, od niedawna dostępny na Netfliksie. W centrum filmu jest muzyczny festiwal Sodoru, a Tomek i przyjaciele wspólnie starają się dostarczyć wszystko, co jest potrzebne do tego, by zorganizować rozśpiewane święto na wyspie.

Harmidom - Film

Rok produkcji: 2021

Czas trwania: 87 minut

Reżyser: Dave Needham

Obsada: Asher Bishop, David Tennant, Michelle Gomez

Rodzina Harmidomskich w postaci Hirka, jego rodziców i dziesięciu sióstr, wybiera się na wielkie rodzinne wakacje do Szkocji. Na miejscu okazuje się, że są oni potomkami szkockiej rodziny królewskiej, a ich rodową posiadłością jest zamek. Zaczynają korzystać z możliwości, które daje im wysokie urodzenie.

Wyfrunięci

Rok produkcji: 2023

Czas trwania: 83 minut

Reżyser: Benjamin Renner

Obsada: Kumail Nanjiani, Elizabeth Banks, Danny DeVito, Awkwafina

Jak nietrudno się domyślić, głównymi bohaterami filmu są ptaki, a konkretniej kacza rodzina Mallardów. Mack (Nanjiani) jest zadowolony ze spokojnego, powolnego i bezpiecznego życia. Pam (Banks) jednak coraz bardziej odkrywa w sobie chęć przygody, pokazania dzieciom reszty świata. Wkrótce rodzinka decyduje się do wyruszenia w pełną przygód podróż na Jamajkę.

SpongeBob Film: Na ratunek

Rok produkcji: 2020

Czas trwania: 95 minut

Reżyser: Tim Hill

Obsada: Tom Kenny, Bill Fagerbakke, Keanu Reeves, Snoop Dogg, Clancy Brown

Najsłynniejsza morska gąbka i prawdopodobnie jeden z najsłynniejszych filmów z jej uniwersum. W "Na ratunek", zgodnie z tytułem, Spongebob wraz z Patrykiem wyruszają na misję daleko poza Bikini Dolne, a konkretniej do Atlantic City - zaginionego miasta. Cel? Odnalezienie Gacusia, który został porwany przez króla Posejdona.

Minionki rozrabiają

Rok produkcji: 2013

Czas trwania: 97 minut

Reżyser: Pierre Coffin, Chris Renaud

Obsada: Steve Carell, Kristen Wiig, Ken Jeong, Steve Coogan

Minionki stały się jedną z najbardziej rozpoznawalnych animowanych marek XXI wieku. Film z 2013 to kontynuacja "Jak ukraść księżyc". W tym filmie Gru (Carell) zostaje porwany podczas przyjęcia urodzinowego jednej ze swoich adoptowanych córek. Tajemniczy złoczyńca chce wykorzystać Minionki, by za ich pomocą podbić świat, zamieniając je w fioletowe Minionki-Demonki. Gru musi ocalić swoich żółtych przyjaciół.

Filmy dla dzieci od lat 10

Shrek

Rok produkcji: 2001

Czas trwania: 90 minut

Reżyser: Andrew Adamson, Vicky Jenson

Obsada: Mike Myers, Eddie Murphy, Cameron Diaz

Klasyk nad klasyki, na którym wychowali się współcześni 25-30-latkowie (w tym ja). Legendarna historia o Shreku - ogrze, który najchętniej mieszkałby na swoim bagnie, straszył ludzi i miał święty spokój. Los jednak chce inaczej, stawiając na jego drodze Osła. Wraz z nim dokonuje dealu z Lordem Farquaadem - jeśli ogr uratuje królewnę Fionę z zamku Smoczycy, dostanie od władcy ziemię i święty spokój. Sprawy przybierają jednak niespodziewany obrót - oboje zaczyna łączyć uczucie.

Dzieciak rządzi

Rok produkcji: 2017

Czas trwania: 97 minut

Reżyser: Tom McGrath

Obsada: Alec Baldwin, Steve Buscemi, Miles Bakshi, Jimmy Kimmel

W życiu siedmioletniego Tima (Bakshi) pewnego dnia pojawia się niespodziewany gość - młodszy braciszek (Baldwin). Nie jest to jednak zwyczajne dziecko - bobas nosi garnitur, teczkę i zachowuje się jak biznesmen. Tim postanawia spróbować odzyskać zachwianą pozycję w swoim domu, ale z czasem odkrywa tajemny spisek oraz, że odziany w garniak bobas jest tak naprawdę przybyszem z tajemniczą misją.

Wallace i Gromit: Zemsta pingwina

Rok produkcji: 2025

Czas trwania: 82 minuty

Reżyser: Nick Park, Merlin Crossingham

Obsada: Peter Kay, Ben Whitehead, Lauren Patel, Adjoa Andoh

Film nominowany do Oscara w kategorii "najlepszy film animowany". Wallace wynajduje krasnala-robota imieniem Norbot, a następnie otwiera firmę, w ramach której wynajmuje się go do pracy w ogrodach. Gromit czuje się coraz bardziej pominięty i zirytowany obecnością technologii. Wkrótce wynalazek Wallace'a wymyka się spod kontroli, a osadzony w więzieniu wróg duetu planuje na głównych bohaterach zemstę.

Harold i magiczna kredka

Rok produkcji: 2024

Czas trwania: 92 minuty

Reżyser: Carlos Saldanha

Obsada: Zachary Levi, Lil Rel Howery, Zooey Deschanel

Jeden z najświeższych filmów z tego zestawienia. Główny bohater, Harold (Levi) żyje w animowanym, książkowym świecie, rysując wszystko czego zapragnie. Chłopiec w końcu staje się dorosłym mężczyzną i wyrusza w podróż by odnaleźć Narratora, który dotychczas mu towarzyszył, a w międzyczasie konfrontuje się z samym sobą.

Pokemon Detektyw Pikachu

Rok produkcji: 2019

Czas trwania: 104 minuty

Reżyser: Rob Letterman

Obsada: Ryan Reynolds, Justice Smith, Kathryn Newton

Wszyscy znamy Pikachu z animacji, a tu mamy przypadek live action. Akcja rozgrywa się w Ryme City, metropolii, w której ludzie i Pokemony koegzystują. Pewnego dnia detektyw Harry Goodman znika bez śladu, a jego syn Tim (Smith) decyduje się spróbować poznać prawdę na temat jego zaginięcia. W śledztwie pomaga mu tytułowy bohater (Reynolds), na co dzień partner zawodowy zaginionego. Obaj wpadają na tropy, poszlaki i ślad straszliwego spisku.

Filmy dla starszych dzieci

Za duży na bajki

Rok produkcji: 2022

Czas trwania: 106 minut

Reżyser: Kristoffer Rus

Obsada: Maciej Karaś, Dorota Kolak, Karolina Gruszka

Waldek (Karaś) to dzieciak jakich wielu, wolący spędzać czas przed komputerem, lubiący opiekuńczość mamy (Gruszka). Los jednak sprawia, że rodzicielka chłopca będzie nieobecna, a w tym czasie chłopcem zajmie się ekscentryczna ciotka (Kolak). Kobieta wprowadza w domu dyscyplinę i obowiązki, które dotychczas były Waldkowi bardzo dalekie. Ta sytuacja pozwoli obojgu poznać się lepiej i przede wszystkim - zrozumieć.

K-popowe łowczynie demonów

Rok produkcji: 2025

Czas trwania: 99 minut

Reżyser: Maggie Kang, Chris Appelhans

Obsada: Arden Cho, Ahn Hyo-seop, May Hong, Yon-jin Kim

Główne bohaterki filmu są k-popowym girls bandem Huntr/x. Rumi, Mira i Zoey w przerwach od kariery muzycznej mają również inne zadania - zgodnie z tytułem, stają się łowczyniami demonów, obrończyniami przed nadnaturalnym zagrożeniem nie z tego świata. Okazuje się, że muszą wspólnie stawić czoła nowym rywalom - konkurencyjnemu boysbandowi składającemu się z demonów.

Hotel Transylwania

Rok produkcji: 2012

Czas trwania: 91 minut

Reżyser: Genndy Tartakovsky

Obsada: Adam Sandler, Selena Gomez, Andy Samberg

Przyznam bez bicia, że to jedna z ulubionych animacji mojego dzieciństwa, fajnie reinterpretująca historię najsłynniejszego hrabiego świata. Drakula (Sandler) jest tutaj zarządcą przyjaznego potworom wszelkiej maści Hotelu Transylwania oraz nadopiekuńczym tatą Mabel (Gomez). Gdy w przybytku zjawia się człowiek imieniem Johnny (Samberg), wywraca do do góry nogami nie tylko hotelową rzeczywistość, ale przede wszystkim, życie obojga bohaterów.

Akademia Pana Kleksa

Rok produkcji: 2023

Czas trwania: 125 minut

Reżyser: Maciej Kawulski

Obsada: Tomasz Kot, Antonina Litwiniak, Piotr Fronczewski

Współczesna reinterpretacja jednej z najsłynniejszych historii XX-wiecznej polskiej kultury. Główną bohaterką jest Ada Niezgódka (Litwiniak). Wskutek splotu wydarzeń dziewczynka trafia do tajemniczej Akademii, na której czele stoi profesor Ambroży Kleks (Kot). Z biegiem czasu okazuje się, że to magiczne, bajkowe miejsce jest zagrożone, a Ada ma szansę, by je ocalić.

Kajtek czarodziej

Rok produkcji: 2023

Czas trwania: 105 minut

Reżyser: Magdalena Łazarkiewicz

Obsada: Eryk Biedunkiewicz, Karolina Gruszka, Piotr Głowacki

Polskie kino ma w tej kategorii silną reprezentację. Jednym z tytułów zaliczających się do niej jest właśnie ten film. Kajtek (Biedunkiewicz) jest klasowym psotnikiem, chłopcem o niesfornym charakterze, wychowywanym przez ojca i babcię. Pewnego dnia odkrywa w sobie nadnaturalne umiejętności, przez które zyskuje sympatię i sławę w szkole, ale również zwraca na siebie uwagę zewnętrznych sił.

Adam Kudyba 18.04.2026 14:14

