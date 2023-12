Ten paranoiczny thriller Netfliksa nie jest filmem, jakiego się spodziewałem. I bardzo dobrze

Apokaliptyczny thriller psychologiczny Sama Esmaila - „Zostaw świat za sobą” - bazuje na popularnej powieści Rumiana Alama z 2020 roku. Julia Roberts, Mahershala Ali, Ethan Hawke, Kevin Bacon i Myta’la wydawali się wabikami, którzy przyciągną widzów do uproszczonej wersji tej opowieści; wersji przearanżowanej na potrzeby kina katastroficznego, która bardziej niż na postaciach skupi się na działaniu. A jednak twórca potężnie mnie zaskoczył (naprawdę nie wiem, skąd moja niewiara) - Netflix dał nam właśnie kolejny bardzo dobry obraz. Przemyślany, sprawnie napisany, zgrabnie obrazujący bolączki współczesności. Nie jest to tytuł, który zadowoli szerokie grono odbiorców; nie jest to nawet tytuł pozbawiony większych wad. A jednak z całą pewnością warto dać mu szansę.



Amanda Sanford pewnego dnia postanawia zabrać rodzinę na nieplanowane wakacje do wynajętego domu na Long Island. Jej mąż Clay jest profesorem, a dzieciaki, Rose i Archie, mają obsesję na punkcie technologii.



W drodze Sanfordowie zatrzymują się w sklepie spożywczym, gdzie dostrzegają mężczyznę kupującego duże zapasy wody i konserw. Gdy docierają do posiadłości, okazuje się, że stracili zasięg i jakąkolwiek łączność. To dopiero początek serii dziwnych, niepokojących incydentów; kolejne urządzenia stają się bezużyteczne, a bohaterów nieoczekiwanie odwiedza para nieznajomych, ojciec z córką, którzy przynoszą wieści o potężnym cyberataku.



