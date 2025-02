Netflix znalazł przepis na komedię romantyczną, którą da się oglądać. Oto dowód

Krajobrazy i lekkość nie są jednak najważniejszymi składnikami w przepisie Netfliksa na komedię romantyczną, przy której zęby nie zgrzytają. Twórcy zdecydowali się bowiem na pójście zaskakującym tropem w związku z wyeksponowaniem romansu - tym razem wiodącym elementem nie do końca była miłość dwojga ludzi, w tym przypadku Erika i ambitnej burmistrzyni, a miłość do miejsca, czyli miasteczka Montezara. To bowiem od tego, czy Eric zakocha się w urokliwym miejscu, czy nie, zależy jego dalsze być albo nie być we Włoszech. I to właśnie jest w tej produkcji najpiękniejsze. Oprócz tego obserwujemy również wzruszającą relację ojca z córką, co jest nawet jeszcze ciekawsze niż wątek romantyczny.