Gdzie obejrzeć mecz Polska-Albania? Spotkanie już dzisiaj

Już dziś Polska rozegra półfinałowy mecz w ramach baraży z Albanią o awans na Mistrzostwa Świata 2026, który zadecyduje o tym, kto zagra w finale baraży. Gdzie obejrzeć spotkanie?

Anna Bortniak
Od kilku dni trwa przerwa reprezentacyjna, kiedy rozgrywki klubowe są wstrzymywane na rzecz gry w reprezentacjach narodowych. Lada moment polscy kibice znów będą mogli włączyć telewizory - dziś, 26 marca, rozegrają się wszystkie mecze półfinałowe baraży europejskich o awans na Mistrzostwa Świata 2026. Zagra również Polska z Albanią. Gdzie i kiedy obejrzeć spotkanie? Kto został powołany? Oto wszystkie najważniejsze informacje.

Polska - Albania: gdzie obejrzeć mecz o finał baraży na Mistrzostwa Świata 2026?

Mecz Polska - Albania, który rozegra się na stadionie PGE Narodowym w Warszawie, będzie można obejrzeć dziś, 26 marca, na kanale TVP1 i TVP Sport. Istnieje również możliwość śledzenia spotkania online za pośrednictwem strony sport.tvp.pl oraz w aplikacji TVP Sport. Sędzia rozpocznie spotkanie o godzinie 20:45. Ci, którzy zasiądą przed telewizory wcześniej, będą mogli obejrzeć również studio przedmeczowe. Program wystartuje o 18:30, z kolei transmisja meczu rozpocznie się już około godziny 20:20.

Selekcjoner reprezentacji Polski, Jan Urban, ogłosił powołania na marcowe zgrupowanie przed meczem barażowym z Albanią w ubiegłym tygodniu. Powołani do kadry zostali:

  • Bramkarze: Bartłomiej Drągowski (Widzew Łódź), Kamil Grabara (VfL Wolfsburg), Mateusz Kochalski (Qarabag FK), Bartosz Mrozek (Lech Poznań)
  • Obrońcy: Jan Bednarek (FC Porto), Bartosz Bereszyński (Palermo FC), Matty Cash (Aston Villa FC), Tomasz Kędziora (PAOK FC), Jakub Kiwior (FC Porto), Arkadiusz Pyrka (FC St. Pauli), Przemysław Wiśniewski (Widzew Łódź), Jan Ziółkowski (AS Roma)
  • Pomocnicy: Kamil Grosicki (Pogoń Szczecin), Jakub Kamiński (1. FC Koeln), Jakub Moder (Feyenoord Rotterdam), Oskar Pietuszewski (FC Porto), Filip Rózga (Sturm Graz), Michał Skóraś (KAA Gent), Bartosz Slisz (Broendby IF), Sebastian Szymański (Stade Rennais FC), Nicola Zalewski (Atalanta BC), Piotr Zieliński (Inter Mediolan)
  • Napastnicy: Robert Lewandowski (FC Barcelona), Krzysztof Piątek (Al-Duhail SC), Karol Świderski (Panathinaikos AO)

Oprócz spotkania Polski z Albanią rozegranych zostanie jeszcze w sumie 7 spotkań w ramach kilku ścieżek. Wszystkie, oprócz meczu Turcji z Rumunią, odbędą się o godzinie 20:45 (Turcy i Rumuni rozegrają spotkanie o 18:00). Harmonogram prezentuje się następująco:

  • Ścieżka A: Włochy - Irlandia Północna; Walia - Bośnia i Hercegowina
  • Ścieżka B (polska ścieżka): Ukraina - Szwecja (zwycięzca tego meczu zagra 31 marca w finale ze zwycięzcą meczu Polska - Albania)
  • Ścieżka C: Turcja - Rumunia (godz. 18:00); Słowacja - Kosowo
  • Ścieżka D: Dania - Macedonia Północna; ​Czechy - Irlandia

Jeśli Polsce uda się zwyciężyć mecz, nasi rodacy otrzymają awans do finału baraży. Zwycięstwo w finale gwarantuje natomiast awans na mundial w Ameryce Północnej.

Anna Bortniak
26.03.2026 15:33
