Netflix dokłada do pieca. 5 nowości, które trzeba obejrzeć w weekend

W tym tygodniu serwis Netflix przygotował dla was kilka nowości, które umilą wam weekend. Na liście znajduje się również kilka starszych tytułów, ale obiecuję, że to prawdziwe hity.

Netflix: co obejrzeć w weekend?

Życiowe błędy

Zupełnie nowy serial Netlfiksa. Produkcja opowiada o małżeństwie, które ładuje się w spore tarapaty. Choć liczą na poprawę swojego życia, to kradzież, której dokonują sprawia, że „schodzą na złą drogę” i szybko wpadają w świat zorganizowanej przestępczości. Każdy kolejny krok coraz bardziej spycha ich w odmęty przestępczego świata i chaosu, który będą musieli ogarnąć.

Fury vs Makhmudov

Już dzisiaj wydarzenie na żywo prosto od Netfliksa. Były mistrz wagi ciężkiej, Tyson Fury, się w emocjonującym pojedynku z Arslanbekiem Machmudowem. Transmisja prosto z Londynu odbędzie się o godzinie 20:00. W jej trakcie odbędzie się aż 11 pojedynków. Jeśli będzie wam mało Tysona, to do serwisu trafił również dokument „Rodzina Furych”.

Przyczajony tygrys, ukryty smok

Kto nie zna tego klasyka (aż trudno uwierzyć, że film ma już 26 lat), ten natychmiast powinien to nadrobić. „Przyczajony tygrys, ukryty smok” to chiński film kostiumowy w reżyserii Anga Lee. Opowiada on o wielkim wojowniku, który zamiast odwiesić swój miecz na kołek musi raz jeszcze stanąć do walki z okrutną wojowniczką. Kawał kina.

Przypływ, 3. sezon

„Przypływ” to portugalski serial, który opowiada o mieszkańcach malutkiej woski, którzy muszą radzić sobie w podejrzanie niebezpiecznym świecie. Fabuła zaczyna się od skromnego rybaka, który postanawia okraść statek, który rozbił się w pobliżu jego domu. Niestety, na pokładzie znajdują się narkotyki. Ten łączący z dramat z thillerem serial doczekał się 3. sezonu i jest dobrą propozycją dla wszystkich tych, którzy szukają pięknych okoliczności przyrody.

Transformers: Początek

Jedna z najnowszych odsłon filmów o wielkich robotach. Tym razem w wersji animowanej. Opowiada ona po początkach konfliktu na planecie Cybertron. Zobaczycie tu młodego Optimusa Prime’a!

Konrad Chwast 11.04.2026 18:36

