Nowości Netfliksa na weekend. Dostaliśmy znakomity serial

Konkurencja nie śpi - zarówno mowa tu o boju pomiędzy platformami streamingowymi, jak i wewnątrz ich. W przypadku Netfliksa mamy do czynienia z wieloma silnymi tytułami, które walczą o zdobycie jak najwyższej oglądalności. Spośród filmów prym wiedzie m.in. "Morderczy żywioł", wciąż wysoko trzyma się "Podlasie", ale również "Lot" z Denzelem Washingtonem czy kultowy polski "Vabank". Ranking seriali został zdominowany przez chilijskie "Ktoś musi wiedzieć', przez co na drugie miejsce został zepchnięty "Harry Hole". Konkurencją dla tych tytułów są m.in. "Rodzina trzyma się razem" oraz "Fałszywy profil". Co Netflix ma do zaoferowania teraz? Tytuły, które mogą zamieszać albo już mieszają.

REKLAMA

Netflix: nowości na weekend. TOP 5

REKLAMA

Awantura, sezon 2

Lata emisji: 2023-

2023- Liczba sezonów: 2

2 Twórcy: Lee Sung Jin, Jake Schreier

Lee Sung Jin, Jake Schreier Obsada: Charles Melton, Oscar Isaac, Cailee Spaeany, Carey Mulligan, Youn-Yuh-jung

Charles Melton, Oscar Isaac, Cailee Spaeany, Carey Mulligan, Youn-Yuh-jung Ocena IMDb: 8.0/10

Jeden z najsłynniejszych seriali Netfliksa powrócił. Pomiędzy szefem prestiżowego prywatnego klubu, Joshuą Martinem (Oscar Isaac), i jego żoną, Lindsay Crane-Martin (Carey Mulligan) dochodzi do intensywnej i dramatycznej kłótni. W trakcie sporu między małżonkami kazuje się, że młodzi i będący parą pracownicy tego miejsca, Ashley (Spaeny) i Austin (Melton), są świadkami tego zdarzenia. Wywołuje ono takie zamieszanie, że rozpoczyna ono zabieganie o względy Park (Youn-Yuh-jung) - koreańskiej właścicielki klubu.

Uśmiechnij się 2

Rok produkcji: 2024

2024 Czas trwania: 127 minut

127 minut Reżyseria: Parker Finn

Parker Finn Obsada: Naomi Scott, Lukas Gage, Ray Nicholson, Kyle Gallner, Rosemarie DeWitt

Naomi Scott, Lukas Gage, Ray Nicholson, Kyle Gallner, Rosemarie DeWitt Ocena IMDb: 6.7/10

Skye Riley (Naomi Scott) to artystka po dość intensywnych życiowych przejściach. Miała karierę, która z czasem dokonała zapaści przez uzależnienie Skye od narkotyków, a później miał miejsce wypadek, w którym zginął jej partner, Paul (Ray Nicholson). Wokalistka planuje wielki powrót na scenę w formie trasy, ale jako że dziewczyna nie jest w najlepszej formie fizycznej, odwiedza znajomego posiadacza tabletek. Mężczyzna na jej oczach popełnia wyjątkowo nietypowe samobójstwo, co sprawia, że lęk i strach Skye tylko rosną.

Psoty

Rok produkcji: 2026

2026 Czas trwania: 99 minut

99 minut Reżyseria: Kacper Lisowski

Kacper Lisowski Obsada: Aleksandra Zagrodzka, Małgorzata Socha, Borys Szyc, Andrzej Konopka

13-letnia Frania (Zagrodzka) w dniu swoich urodzin podróżuje samochodem z mamą (Socha). Auto przypadkowo potrąca bezpańskiego psiaka, którego dziewczynka ratuje i zabiera do weterynarza. Dziewczynka czuje się samotna i nierozumiana przez rodziców oraz rówieśników, więc od razu zaprzyjaźnia się z pieskiem. Sprytek okazuje się na tyle pokiereszowany, że wymaga leczenia i trafienia do schroniska. Mama Frani sprzeciwia się adopcji, w związku z czym dziewczynka postanawia uciec z psem, a potem publikować filmiki z jego udziałem, przez co zwierzę staje się gwiazdą internetu.

Ronaldinho: Jedyny w swoim rodzaju

Lata emisji: 2026

2026 Liczba sezonów: 1

1 Reżyseria: Luis Ara

Trzyodcinkowy miniserial poświęcony jednemu z najlepszych piłkarzy w historii nie tylko Brazylii, ale i globu. Luis Ara stworzył produkcję, która bierze na warsztat życie i karierę legendarnego piłkarza - od momentu, w którym ochrzczono go cudownym dzieckiem futbolu, do stania się światową ikoną. Serial spogląda m.in. na to, jak wychowywał się Ronaldinho oraz jak jego styl życia łączył się z karierą sportową.

Amnezja

Rok produkcji: 2004

2004 Czas trwania: 97 minut

97 minut Reżyseria: Philip Kaufman

Philip Kaufman Obsada: Ashley Judd, Samuel L. Jackson, Andy Garcia, David Strathairn

Ashley Judd, Samuel L. Jackson, Andy Garcia, David Strathairn Ocena IMDb: 5.3/10

Jessica Shepard (Judd) to świeżo upieczona inspektor policji w wydziale zabójstw. Pierwszą sprawą, którą otrzymuje, jest zagadka seryjnych morderstw. Kobieta w ramach śledztwa odkrywa szokujący fakt - każdy z mężczyzn zabitych przez mordercę miał z nią kiedyś romans. Z biegiem czasu sprawy zaczynają się komplikować. Jej partner (Garcia) zachowuje się coraz dziwniej, szef (Samuel L. Jackson) odsuwa ją od sprawy, a poszlaki zaczynają wskazywać nieoczekiwany kierunek.

Od 17 kwietnia w Netfliksie.

Obserwuj nas w Google Discover Podobają Ci się nasze treści? Google Discover

REKLAMA

REKLAMA

Adam Kudyba 16.04.2026 19:01

