Nowości Netfliksa na weekend. Dostaliśmy znakomity serial
Połowa kwietnia za nami, a przed nami jeszcze sporo dobrych premier. Netflix ma w swojej ofercie kilka naprawdę interesujących pozycji, które będą dostępne do obejrzenia już w weekend. Sprawdzamy, co za dobroci przygotowała nam platforma.
Konkurencja nie śpi - zarówno mowa tu o boju pomiędzy platformami streamingowymi, jak i wewnątrz ich. W przypadku Netfliksa mamy do czynienia z wieloma silnymi tytułami, które walczą o zdobycie jak najwyższej oglądalności. Spośród filmów prym wiedzie m.in. "Morderczy żywioł", wciąż wysoko trzyma się "Podlasie", ale również "Lot" z Denzelem Washingtonem czy kultowy polski "Vabank". Ranking seriali został zdominowany przez chilijskie "Ktoś musi wiedzieć', przez co na drugie miejsce został zepchnięty "Harry Hole". Konkurencją dla tych tytułów są m.in. "Rodzina trzyma się razem" oraz "Fałszywy profil". Co Netflix ma do zaoferowania teraz? Tytuły, które mogą zamieszać albo już mieszają.
Netflix: nowości na weekend. TOP 5
Awantura, sezon 2
- Lata emisji: 2023-
- Liczba sezonów: 2
- Twórcy: Lee Sung Jin, Jake Schreier
- Obsada: Charles Melton, Oscar Isaac, Cailee Spaeany, Carey Mulligan, Youn-Yuh-jung
- Ocena IMDb: 8.0/10
Jeden z najsłynniejszych seriali Netfliksa powrócił. Pomiędzy szefem prestiżowego prywatnego klubu, Joshuą Martinem (Oscar Isaac), i jego żoną, Lindsay Crane-Martin (Carey Mulligan) dochodzi do intensywnej i dramatycznej kłótni. W trakcie sporu między małżonkami kazuje się, że młodzi i będący parą pracownicy tego miejsca, Ashley (Spaeny) i Austin (Melton), są świadkami tego zdarzenia. Wywołuje ono takie zamieszanie, że rozpoczyna ono zabieganie o względy Park (Youn-Yuh-jung) - koreańskiej właścicielki klubu.
Uśmiechnij się 2
- Rok produkcji: 2024
- Czas trwania: 127 minut
- Reżyseria: Parker Finn
- Obsada: Naomi Scott, Lukas Gage, Ray Nicholson, Kyle Gallner, Rosemarie DeWitt
- Ocena IMDb: 6.7/10
Skye Riley (Naomi Scott) to artystka po dość intensywnych życiowych przejściach. Miała karierę, która z czasem dokonała zapaści przez uzależnienie Skye od narkotyków, a później miał miejsce wypadek, w którym zginął jej partner, Paul (Ray Nicholson). Wokalistka planuje wielki powrót na scenę w formie trasy, ale jako że dziewczyna nie jest w najlepszej formie fizycznej, odwiedza znajomego posiadacza tabletek. Mężczyzna na jej oczach popełnia wyjątkowo nietypowe samobójstwo, co sprawia, że lęk i strach Skye tylko rosną.
Psoty
- Rok produkcji: 2026
- Czas trwania: 99 minut
- Reżyseria: Kacper Lisowski
- Obsada: Aleksandra Zagrodzka, Małgorzata Socha, Borys Szyc, Andrzej Konopka
13-letnia Frania (Zagrodzka) w dniu swoich urodzin podróżuje samochodem z mamą (Socha). Auto przypadkowo potrąca bezpańskiego psiaka, którego dziewczynka ratuje i zabiera do weterynarza. Dziewczynka czuje się samotna i nierozumiana przez rodziców oraz rówieśników, więc od razu zaprzyjaźnia się z pieskiem. Sprytek okazuje się na tyle pokiereszowany, że wymaga leczenia i trafienia do schroniska. Mama Frani sprzeciwia się adopcji, w związku z czym dziewczynka postanawia uciec z psem, a potem publikować filmiki z jego udziałem, przez co zwierzę staje się gwiazdą internetu.
Ronaldinho: Jedyny w swoim rodzaju
- Lata emisji: 2026
- Liczba sezonów: 1
- Reżyseria: Luis Ara
Trzyodcinkowy miniserial poświęcony jednemu z najlepszych piłkarzy w historii nie tylko Brazylii, ale i globu. Luis Ara stworzył produkcję, która bierze na warsztat życie i karierę legendarnego piłkarza - od momentu, w którym ochrzczono go cudownym dzieckiem futbolu, do stania się światową ikoną. Serial spogląda m.in. na to, jak wychowywał się Ronaldinho oraz jak jego styl życia łączył się z karierą sportową.
Amnezja
- Rok produkcji: 2004
- Czas trwania: 97 minut
- Reżyseria: Philip Kaufman
- Obsada: Ashley Judd, Samuel L. Jackson, Andy Garcia, David Strathairn
- Ocena IMDb: 5.3/10
Jessica Shepard (Judd) to świeżo upieczona inspektor policji w wydziale zabójstw. Pierwszą sprawą, którą otrzymuje, jest zagadka seryjnych morderstw. Kobieta w ramach śledztwa odkrywa szokujący fakt - każdy z mężczyzn zabitych przez mordercę miał z nią kiedyś romans. Z biegiem czasu sprawy zaczynają się komplikować. Jej partner (Garcia) zachowuje się coraz dziwniej, szef (Samuel L. Jackson) odsuwa ją od sprawy, a poszlaki zaczynają wskazywać nieoczekiwany kierunek.
Od 17 kwietnia w Netfliksie.
