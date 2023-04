Netflix rozwija centrum inżynieryjne w Polsce! Ogłoszono dyrektora

Dyrektorem centrum został Łukasz Romaniuk, menedżer z ponad 15-letnim doświadczeniem w tworzeniu i rozwoju zespołów inżynierskich. Przed dołączeniem do Netfliksa pracował w Amazon Web Services, a wcześniej przez 10 lat rozbudowywał struktury centrum inżynieryjnego GE Aviation w Polsce. Jest absolwentem automatyzacji i techniki mikroprocesorowej na Politechnice Białostockiej.



Centrum to kolejna inwestycja Netfliksa w Polsce po otwarciu w 2022 roku regionalnego biura odpowiedzialnego za obecność firmy na kilkunastu rynkach Europy Środkowo-Wschodniej. Jednocześnie streamingowy gigant wyprodukował do tej pory już blisko 40 oryginalnych polskich produkcji, w tym takie hity jak wielokrotnie nagradzany serial "Wielka woda" i inne wysoko przez nas ocenione tytuły: "Pewnego razu na krajowej jedynce", "Noc w przedszkolu" czy "Ostatnia wieczerza". A przecież to dopiero początek: Netflix zapowiedział już premiery 12 kolejnych oryginalnych produkcji z Polski.



Firma planuje dalszy rozwój zespołu inżynierskiego w swoim warszawskim centrum - aktualne oferty pracy znajdziecie tutaj.