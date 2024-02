Na Netfliksa wbija aktorska adaptacja kultowej animacji. Będzie hit na miarę "One Piece"?

Scringe'owani już polskim "Zabij mnie, kochanie"? "Dom ninja" skopał wam po walentynkach tyłki? To szykujcie się na kolejną porcję netfliksowych nowości. W przyszłym tygodniu będzie ich zaledwie garstka, ale wśród nich nie brakuje potencjalnego hitu na miarę "One Piece". Platforma po raz kolejny postanowiła bowiem podpiąć swoją produkcję pod popularną na całym świecie markę. Tym razem na warsztat wziął "Awatara: Ostatniego władcę wiatru".



Ja wiem, że za każdym razem, gdy Netflix robi aktorską wersję jakiejś animacji, fani oryginału drżą ze strachu. Nie ma się im co dziwić. Do tej pory platforma przerobiła kilka kultowych anime. I nie wychodziły one zbyt dobrze. Na wspomnienie "Death Note" niektórzy wciąż budzą się z krzykiem, a o wpadce z "Cowboy Bepop" pewnie nawet sam serwis chciałby zapomnieć. Tylko "One Piece" się broni. I to skutecznie, bo na punkcie serialu usługi oszaleli widzowie na całym świecie. I nawet miłośnicy pierwowzoru nie grozili śmiercią twórcom i aktorom.



