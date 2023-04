Netflix zrobił serial z najpopularniejszym bohaterem dziwnych nagłówków. Co jeszcze warto obejrzeć?

Facet z Florydy to postać mityczna. Jakimś cudem to on zawsze bierze udział w najbardziej odjechanych akcjach. Wiewiórka, z którą robi sobie zdjęcie, go atakuje. Rzuca aligatorem w okienko drive-thru, kradnie ambulans, aby ze szpitala dojechać do domu i strzela do tornado. To z nim są najlepsze nagłówki. A teraz Netflix zrobił o nim serial.