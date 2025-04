Mama oszustka to kolejny udany film Netfliksa. Co dzieje się z bohaterami filmu?

Ostatecznie kryminalna przeszłość Dionne i tak wyszła na jaw - widzom przybliża ją Heather, która czyta artykuł w gazecie z 1982 r. Głosi on, że 41-letnia wówczas kobieta przyznała się do "uzyskania gotówki i biżuterii poprzez oszustwo", podając się z bogaczkę i składając fałszywe obietnice, że spłaci wszystkie swoje pożyczki. W 1980 r. została skazana za to na 18 miesięcy więzienia. Heather odkryła również, że ofiarą Dionne padło wiele innych osób, w tym mężczyzna z Indonezji, który zapłacił kobiecie 40 tys. dol. za pielgrzymkę do Mekki, do której nigdy nie doszło.