Sam Stephen King pokochał ten serial. Teraz obejrzysz go na Netfliksie

Ciastem na pewno nie jest "Nic na siłę", choć przecież wątek kulinarny posiada. Ta polska komedia romantyczna Netfliksa opowiada bowiem o szefowej kuchni. Oliwia zostaje podstępem zwabiona na wieś, aby ratować gospodarstwo babci. Na miejscu zakochuje się w rolniku, który skrywa pewien sekret. Film całkiem na czasie? Jakości "Tyle co nic" na pewno nie ma, ale z patriotycznego poczucia obowiązku i tak wypada obejrzeć.



Interesujących nowości z mijającego tygodnia nie ma wcale tak wiele, ale jeśli chcecie nadrobić jakieś zaległości, to radzę się z tym śpieszyć. Za chwilę Netflix rozpocznie kwietniową ofensywę. A przecież wiemy, że w nadchodzących dniach nie zamierza brać jeńców. Zbliża się m.in. premiera 2. części "Rebel Moon" Zacka Snydera. A co oglądać do tego czasu? Na platformie zaraz pojawi się serial, który zawładnie waszym czasem. W końcu polecał go sam Stephen King.



