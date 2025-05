Ta polska komedia prosto z kin leci na Netfliksa. Serwis nawet się nie zająknął o jej premierze

Co ciekawe, Netflix ani się nie zająknął, że zaraz wprowadzi "Misiów" do swojej oferty. Próżno ich szukać wśród zapowiedzianych przez serwis majowych nowości na licencji. Powinniśmy się już przyzwyczaić do takich praktyk, bo nie jest to pierwszy raz, kiedy jesteśmy w ten sposób zaskakiwaniu. Żeby daleko nie szukać i pozostając w kręgach kina polskiego: jeszcze w lutym usługa bez uprzedzenia dorzuciła do biblioteki "Simonę Kossak" - jakieś 100 dni po jej kinowej premierze.



"Misie" trafiają na Netfliksa w jeszcze szybszym tempie, bo zaledwie 76 dni po pojawieniu się na wielkich ekranach. Choć nie cieszyły się uznaniem krytyki ani zainteresowaniem widzów, na platformie mogą znaleźć swoją publiczność. Przede wszystkim dlatego że to film polski, a użytkownicy serwisu rzucają się na wszystkie rodzime premiery - nie tylko tytułów oryginalnych, ale też na licencji ("Piep*zyć Mickiewicza", "Gierek"). Do tego przyciągnie ich nie tylko poczucie patriotyzmu, ale również interesująca tematyka i jeszcze ciekawsza obsada.