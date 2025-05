Najświeższe hity Netfliksa doczekają się kontynuacji. Jeden z nich platforma powinna zakopać

"Cztery pory roku" są serialem starszym od "Na zawsze". Ale tylko o tydzień. Zadebiutowały na Netfliksie dokładnie 1 maja. To remake komedii romantycznej Alana Aldy z 1981 roku. Opowiada on o losach trzech małżeństw, których przyjaźń zostaje wystawiona na próbę, gdy jedno z nich się rozwodzi. Znacznie utrudnia to kontynuacje tradycji wspólnych wyjazdów co kwartał.