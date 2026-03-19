Nowi Peaky Blinders na Netfliksie to nie wszystko. 5 nowości na weekend

Wielu subskrybentów czekało na film "Peaky Blinders: Nieśmiertelny". Nic dziwnego - kontynuacja serialu w formie filmu zadebiutowała 4 lata po premierze oryginalnej produkcji z Cillianem Murphym w roli głównej. Ci, którzy nie są na bieżąco z tą historią, będą mogli natomiast rzucić okiem na inne nowości, a w ten weekend jest ich całkiem sporo. Na co zwrócić uwagę?

Netflix: TOP 5 nowości na weekend. Co obejrzeć?

Peaky Blinders: Nieśmiertelny

Tytuł filmu: Peaky Blinders: Nieśmiertelny (Peaky Blinders: The Immortal Man)

Peaky Blinders: Nieśmiertelny (Peaky Blinders: The Immortal Man) Rok produkcji: 2026

2026 Czas trwania: 1h 52m

1h 52m Reżyseria: Tom Harper

Tom Harper Obsada: Cillian Murphy, Rebecca Ferguson, Barry Keoghan, Tim Roth

Długo wyczekiwany filmowy sequel serialu "Peaky Blinders" jest już na Netfliksie. Akcja produkcji rozgrywa się w Birmingham w 1940 roku. Właśnie wtedy, w samym centrum wojennego chaosu, Tommy Shelby postanawia opuścić miejsce wygnania, by stawić czoła morderczemu wyzwaniu. Uwielbiany bohater stanie również przed niezwykle poważnym wyborem: chronić swoje dziedzictwo czy może bezpowrotnie je zniszczyć?

Furie, 2. sezon

Tytuł serialu: Furie (Furies)

Furie (Furies) Lata emisji: 2024-

2024- Liczba sezonów: 2

2 Twórcy: Jean-Yves Arnaud, Yoann Legave

Jean-Yves Arnaud, Yoann Legave Obsada: Lina El Arabi, Marina Foïs, Mathieu Kassovitz, Jeremy Nadeau

Lina El Arabi, Marina Foïs, Mathieu Kassovitz, Jeremy Nadeau Ocena IMDb: 6.3/10

Bibliotekę Netfliksa zasiliła również kontynuacja serialu "Furie". Bohaterką serialu jest Lyna, młoda kobieta, która postanawia, że pomści śmierć swojego ojca. Jej decyzja doprowadza do tego, że zostaje wplątana w paryski półświatek. Choć Lyna zaciekle walczy, by uniknąć swojego przeznaczenia, prędko orientuje się, że przeciwstawienie się losowi będzie dużo trudniejsze, niż przypuszczała.

Późna noc z diabłem

Tytuł filmu: Późna noc z diabłem (Late Night with the Devil)

Późna noc z diabłem (Late Night with the Devil) Rok produkcji: 2023

2023 Czas trwania: 1h 32m

1h 32m Reżyseria: Cameron Cairnes, Colin Cairnes

Cameron Cairnes, Colin Cairnes Obsada: David Dastmalchian, Laura Gordon, Ian Bliss, Fayssal Bazzi

David Dastmalchian, Laura Gordon, Ian Bliss, Fayssal Bazzi Ocena IMDb: 7/10

Ten horror będzie królował w serwisie w ten weekend. Bohaterem produkcji "Późna noc z diabłem" jest Jack Delroy, gospodarz popularnego talk show, które oglądalność drastycznie spada po tragicznej śmierci żony prowadzącego. Mężczyzna, chcą poprawić sytuację swojej produkcji, postanawia wyemitować specjalny odcinek halloweenowy dnia 31 października 1977 roku. Nie zdaje sobie jednak sprawy, że tym samym wprowadzi ciemne moce do domów swoich amerykańskich widzów.

Historia Red Hot Chili Peppers

Tytuł filmu: Historia Red Hot Chili Peppers (The Rise of the Red Hot Chili Peppers: Our Brother, Hillel)

Historia Red Hot Chili Peppers (The Rise of the Red Hot Chili Peppers: Our Brother, Hillel) Rok produkcji: 2026

2026 Czas trwania: 1h 33m

1h 33m Reżyseria: Ben Feldman

Ben Feldman Obsada: Anthony Kiedis, Flea, Chad Smith, John Frusciante

Fani grupy Red Hot Chili Peppers już w ten weekend będą mogli obejrzeć produkcję dokumentalną o swoim uwielbianym zespole. Produkcja ujawnia burzliwe początki grupy, a także ukazuje ewolucję jej członków i wpływ pierwszego gitarzysty, Hillela Slovaka. To jednak przede wszystkim historia o pięknej przyjaźni muzyków, którzy stworzyli jeden z najbardziej rozpoznawalnych zespołów w historii.

Tyler Perry's Beauty in Black, 2. sezon

Tytuł serialu: Tyler Perry's Beauty in Black

Tyler Perry's Beauty in Black Lata emisji: 2024-

2024- Liczba sezonów: 2

2 Twórcy: Tyler Perry

Tyler Perry Obsada: Taylor Polidore Williams, Crystle Stewart, Amber Reign Smith, Ricco Ross

Taylor Polidore Williams, Crystle Stewart, Amber Reign Smith, Ricco Ross Ocena IMDb: 5.8/10

Dramat Tylera Perry'ego wrócił z 2. sezonem. Serial "Beauty in Black" skupia się na dwóch kobietach, które wiodą zupełnie inne życia. Podczas gdy Kimmie zostaje wyrzucona z domu przez matkę i usilnie próbuje się utrzymać jako striptizerka, Mallory jest właścicielką dobrze prosperującej firmy. W pewnym momencie nieoczekiwanie losy tych dwóch różnych kobiet zaczynają się ze sobą splatać.

Anna Bortniak 19.03.2026 18:01

