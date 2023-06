Nowy serial Netfliksa opowiada o katastrofie elektrowni Fukushima. Czy Japończycy stworzyli serial na miarę "Czarnobyla"?

Jasne, trochę głupio krytykować serial opowiadający prawdziwą historię tragedii i heroizmu. W końcu o "Pięćdziesięciu z Fukushimy", czyli o członkach japońskich ekip ratowniczych, którzy ochotniczo pozostali na terenie elektrowni po ewakuacji większości personelu i kontynuowali pracę mimo zagrożenia promieniowaniem, mówił i pisał cały świat. Uznano ich za bohaterów. Niestety, to nie dokument, a ośmioodcinkowy serial fabularny, którego twórcy nie mieli tyle odwagi, co scenarzyści "Czarnobyla". Nowa produkcja podchodzi do tej historii z tak wielkim szacunkiem, że aż stara się uwzględnić każdy drobiazg - co, siłą rzeczy, nie służy ekranowej opowieści. Wynikająca z obaw szczegółowość sprawia, ze serial się dłuży, męczy i, niestety, nie zachęca do przebrnięcia przez osiem epizodów.



Siła wspomnianego "Czarnobyla" to zgodna z prawdą opowieść o prawdziwych wydarzeniach, w którą wpleciono sporo uniwersalnego dramatu - odpowiednio dużo, by wzbogacić fabułę, rzucić paroma komentarzami i przykuć do ekranu, ale nie na tyle, by przekłamać historię czy okazać brak szacunku. Produkcja pochyliła się nad kulturą tuszowania, fałszem, którym przesiąknięty był upadający Związek Radziecki czy nad tendencjami światowych instytucji, które nie mają większych oporów przed dławieniem niezależności i chęci podjęcia etycznych decyzji przez szeregowych pracowników.



Czytaj także: