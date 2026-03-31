  rozrywka
  Seriale

Harry Hole pojawi się w Białym Lotosie. Osobiście

W ciągu ostatnich tygodni dostawaliśmy sporo informacji na temat tego, kogo zobaczymy w 4. sezonie "Białego Lotosu", hitowego serialu HBO Max. Użytkownicy Netfliksa, zwłaszcza ci, którym spodobał się "Harry Hole", powinni się ucieszyć.

Adam Kudyba
harry hole bialy lotos
Transfery pomiędzy platformami streamingowymi nie przypominają raczej transferów z klubów piłkarskich, potrafią natomiast wzbudzać emocje. Jednego dnia jesteś gwiazdą produkcji jednej platformy, by niedługo później zasilić obsadę głośnego tytułu drugiej. Mowa rzecz jasna o "Białym Lotosie" - czarnokomediowym serialu rozgrywającym się w luksusowym hotelu o tytułowej nazwie w różnych częściach świata. Tym razem twórca Mike White zabierze nas (oraz lokatorów) do Francji.

Biały Lotos ma nowych gości. Wśród nich Harry Hole

Jednym z podstawowych prawideł "Białego Lotosu" jako serialu jest to, że co sezon występuje w nim inna obsada. W jej składzie w ciągu wszystkich dotychczasowych odsłon znajdowały się duże nazwiska. Jennifer Coolidge, Murray Bartlett, Alexandra Daddario, Sydney Sweeney, F. Murray Abraham, Theo James, Leo Woodall, Aubrey Plaza, Sam Rockwell, Patrick Schwarzenegger, Walton Goggins - to zaledwie część sław, które mogliśmy oglądać w akcji.

Kolejną jest nie kto inny, jak Harry Hole we własnej osobie. W 4. sezonie serialu HBO Max zobaczymy Tobiasa Santelmanna, niemiecko-norweskiego aktora, który wciela się w rolę słynnego detektywa. Choć jest on obecny w świecie kina od dawna, zdaje się teraz przeżywać drugą młodość w aktorstwie - "Harry Hole", oparty na twórczości Jo Nesbo i stworzony przez tego pisarza serial momentalnie stał się hitem Netfliksa, co z pewnością ma swoje odzwierciedlenie w zainteresowaniu wokół jego nazwiska.

Tytułowy detektyw, w którego Santelmann się wciela, jest mistrzem w tropieniu zwyrodnialców, ale demony przeszłości nękają go regularnie. Na jego drodze staje nie tylko seryjny morderca pozostawiający za sobą tajemnicze ślady, ale również odwieczny rywal - w ramach pełnej mobilizacji służb Hole będzie musiał bowiem połączyć siły ze skorumpowanym detektywem Tomem Waalerem (Joel Kinnaman).

Biorąc pod uwagę krótki okres od czasu premiery serialu do informacji o ofercie z "Białego Lotosu", zdaje się wątpliwe, że to właśnie tytułowa kreacja przesądziła o obsadzeniu Santelmanna, jednak na pewno mu nie przeszkodziła - zwłaszcza, że jego rola jest uznawana za jeden z najlepszych, o ile nie najlepszy element serialu. Czas pokaże, czy aktor będzie miał w serialu HBO Max dużo pola do popisu.

Biały Lotos - obsada 4. sezonu

  • Chloe Bennet
  • Sandra Bernhard
  • Helena Bonham Carter
  • Vincent Cassel
  • Steve Coogan
  • Caleb Jonte Edwards
  • Dylan Ennis
  • Corentin Fila
  • Heather Graham
  • Ari Graynor
  • Max Greenfield
  • Frida Gustavsson
  • Charlie Hall
  • Marissa Long
  • Alexander Ludwig
  • Chris Messina
  • AJ Michalka
  • Kumail Nanjiani
  • Jarrad Paul
  • Rosie Perez
  • Tobias Santelmann
  • Ben Schnetzer
  • Laura Smet
  • Nadia Tereszkiewicz
Adam Kudyba
31.03.2026 10:26
Tagi: Biały LotosHarry HoleHBO MaxJo NesboSeriale Netflix
