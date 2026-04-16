Nowy horror podbija Netfliksa. Pokonał konkurencję

Ładowanie...

Jeśli "Straszny film" zamierza cię parodiować, to musi być o tobie głośno. Tak musieli pomyśleć twórcy "Uśmiechnij się" - przerażającego i wyjątkowo dobrego horroru, który obok innych doczeka się "uśmiesznienia" przez braci Wayansów, powracających w czerwcu tego roku ze "Strasznym filmem 6". Odkładając jednak na bok temat parodii, "Uśmiechnij się" jest naprawdę strasznym filmem - w jak najlepszym, horrorowym znaczeniu. "Dwójka" nie wszystko unosi tak, jak mogłaby, natomiast jest porządnym, pomysłowym sequelem, który podoba się subskrybentom Netfliksa - jest ona bowiem na drugim miejscu w filmowym rankingu oglądalności platformy.

Skye Riley (Naomi Scott) łatwo nie miała. Jej całkiem solidną karierę muzyczną na jakiś czas przerwał narkotykowy nałóg, a jakby tego było mało - potworny wypadek, w którym zginął jej partner, Paul (Ray Nicholson). Jak wiele gwiazd przed nią i zapewne po niej, Skye zapowiada wielki powrót na scenę w formie trasy. Stare urazy (te fizyczne) dają o sobie znać, więc dziewczyna odwiedza znajomego speca od tabletek. Zamiast ukojenia bólu doznaje szoku, gdy na jej oczach chłopak dokonuje dość oryginalnej formy samobójstwa. Ten widok, jak łatwo się domyślić, zasieje w niej ogromny strach.

Jak nietrudno się domyślić po tytule filmu i wstępie, "Uśmiechnij się 2" jest kontynuacją poprzedniego, dość świeżego filmu z 2022 roku. Reżyserujący obydwie Parker Finn przez sporą część drugiego filmu skutecznie buduje wokół bohaterki atmosferę osaczenia, przerażające uśmiechy wciąż wywołują ciary. Historia opowiadana w fabule tylko ułatwia współodczuwanie z protagonistką - Skye jest w sidłach na wielu poziomach, poczynając od matki bardziej martwiącej się o trasę lub samopoczucie menedżera niż o córkę, spragnieni atencji gwiazdy fani opowiadają peany na cześć jej muzyki, generalnie ciasny żywot showbiznesowej gwiazdki da się odczuć.

Niestety, sam klimat czasami to za mało. "Uśmiechnij się 2" bardzo dobrze go inscenizuje, ale na czysto scenopisarskim poziomie po prostu doszło do zakiwania się. Jumpscare'y przestają być tak zaskakujące, "uśmiechnięty demon" nie doczekuje się żadnego rozwinięcia - film kręci się w kółko bez ciekawych pomysłów i dłuży się bardziej, niż powinien.

Na całe szczęście to, co w tym filmie słabsze, skutecznie maskuje Naomi Scott w głównej roli. Aktorka daje fantastyczny, emocjonalny występ w roli "rozrywanej" przez każdego z otoczenia gwiazdy pop pozbawionej wytchnienia i stopniowo rozpadającej się psychicznie. Nie jest klasyczną i sztampową final girl, a wiarygodną postacią, która z coraz większą rozpaczą walczy o odzyskanie kontroli nad swoim życiem. Drugi plan też daje radę: zwłaszcza epizod Raya Nicholsona jest tu w pewien sposób ikoniczny, dobrze też widzieć Lukasa Gage'a i Kyle'a Gallnera.

"Uśmiechnij się 2" nie jest złym filmem. To sprawnie, momentami pomysłowo straszący i bardzo dobrze zagrany horror, ale zdecydowanie nie taki, który będzie siedział w mojej głowie i sercu do końca świata.

"Uśmiechnij się 2" jest dostępne do obejrzenia na Netfliksie.

Adam Kudyba 16.04.2026 11:52

Ładowanie...