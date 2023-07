Oczywiście, pierwszym co w "Nimonie" rzuca się w oczy to przepiękna animacja, która atakuje nas feerią jaskrawych barw. Jest więc szybko, śmiesznie i kolorowo. Warto jednak zwrócić też uwagę na język, jakim posługują się bohaterowie w wersji z polskim dubbingiem. Nimona korzysta bowiem z dukaizmów, przez co mówi: poszłom, wzięłom, etc. Pod względem inkluzywności to w ogóle bardzo odważna animacja, w końcu już na samym początku zobaczymy, że Ballister i jego kolega są czymś więcej niż tylko przyjaciółmi. Brawo Netflix! Właśnie tak powinno się bawić i uczyć tolerancji.



