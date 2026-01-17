Użytkownicy Prime Video zmienili się w bestie głodne jednego aktora

Ładowanie...

Nie samym "Falloutem" użytkownicy Prime Video żyją. Owszem, 2. sezon hitowego serialu bije rekordy popularności. Od czasu swojej premiery nie schodzi z pierwszego miejsca topki najpopularniejszych tytułów dostępnych na platformie Amazona w naszym kraju. Nowe odcinki pojawiają się z tygodniowymi przerwami, co regularnie podbija zainteresowanie produkcją. W międzyczasie subskrybenci serwisu chętnie odkrywają inne nowości.



Obecnie rozpływają się nad "Beast Games". Reality show słynnego influencera powróciło 7. stycznia z 2. sezonem, który wciąż dostaje kolejne odcinki. Użytkownicy chętnie po nie sięgają. Nie ograniczają się jednak tylko do programu. Bo zaraz po nim odpalają... "Wilhelma Tella". Ale gdy tylko już się zapoznają z nową wersją przygód legendarnego myśliwego, stającego na czele rewolucji, to włączają "Nocnego recepcjonistę".

Prime Video - co obejrzeć?

Tak, chodzi o ten serial z Tomem Hiddlestonem sprzed 10 lat. Użytkownicy Prime Video nie tyle jednak sięgają po odcinki z 2016 roku, tylko te zupełnie nowe, które przed chwilą, 11 stycznia zadebiutowały na platformie Amazona. Po dekadzie "Nocny recepcjonista" powrócił bowiem z 2. sezonem. Nowa odsłona thrillera szpiegowskiego ewidentnie się subskrybentom serwisu podoba. Dzięki temu dzielnie trzyma się w topce najpopularniejszych tytułów usługi.

Nic dziwnego. Twórcy 2. sezonu "Nocnego recepcjonisty" dbają, aby nie serwować fanom powtórki z rozrywki. Na samym początku kończą rozdział historii Jonathana Pine'a z pierwszej odsłony serialu. Śmierć dobrze nam znanego (i jakże charyzmatycznego!) czarnego charakteru zostaje potwierdzona. Ale! Na koniec ostatniego jak do tej pory udostępnionego odcinka dochodzi do szalonego twistu, który zmienia nasze spojrzenie na wszystko, co się dotychczas wydarzyło. Serwery Prime Video mogą więc spłonąć, gdy w niedzielę - dniu premiery kolejnego odcinka - fani rzucą się na dreszczowiec, żeby tylko dowiedzieć się, co dalej.

Tym bardziej że do "Nocnego recepcjonisty" przyciąga ich nie tylko chęć dowiedzenia się, jak wygląda dalsza częśći historii Jonathana Pine'a. Spoglądając na topkę najpopularniejszych tytułów dostępnych na Prime Video można dojść do wniosku, że użytkownicy platformy po prostu kochają wcielającego się w główną rolę Toma Hiddlestona. Bo jak inaczej wytłumaczyć zainteresowanie filmem z jego udziałem, który również gości w zestawieniu?

"Życie Chucka" to już całkowita nowość Prime Video. Film w sierpniu gościł na ekranach polskich kin. Zanim na nie trafił zdążył już zyskać miano jednej z najlepszych adaptacji prozy Stephena Kinga. Stawia się go wręcz obok "Zielonej mili" i "Skazanych na Shawshank". Bo tym razem nie mamy do czynienia z horrorem. Elementy fantastyczne posiada, ale to przede wszystkim czuła i wzruszająca opowieść, w której Tom Hiddleston porywa widzów do tańca. Jeśli produkcji jeszcze nie widzieliście, to już wszystko, co musicie o niej wiedzieć. Powinno w zupełności wystarczyć.

"Życie Chucka" wpadło na Prime Video w zeszłą środę, 14 stycznia. Błyskawicznie dostało się do topki. W tym tygodniu uplasowało się na jej ósmym miejscu. Ale! Dopiero przecież wbiło na platformę Amazona, więc może jeszcze wspiąć się w zestawieniu znacznie wyżej. Bo, biorąc pod uwagę, że przed nami jeszcze parę odcinków "Nocnego recepcjonisty", nie zapowiada się, żeby użytkownicy serwisu mieli w najbliższym czasie stracić apetyt na produkcje z udziałem Toma Hiddlestona.



Prime Video - TOP 10 najpopularniejszych w tym tygodniu:

Fallout Beast Games Wilhelm Tell Nocny recepcjonista Czołg Uprowadzona dziewczyna Surfer Życie Chucka Zabójczy lot Meta

Rafał Christ 17.01.2026 09:23

