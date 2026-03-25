Nowi Hoży Doktorzy nie mieli prawa się udać. Dlaczego więc płaczę jak bóbr?

Serial „Scrubs” miał dość przykry koniec. Najpierw 7. sezon przerwał strajk scenarzystów. Przez kilka miesięcy aktorzy nie mogli wrócić na plan, a mająca do niego prawa stacja zupełnie poważnie rozważała zamknięcie projektu. Potem, mimo niepewności, udało się zamówić kolejny. A potem jeszcze jeden, choć twórca serialu Bil Lawrence, chciał, aby odświeżona produkcja z nowymi bohaterami, nosiła zupełnie inny tytuł. „Scrubs”, a w Polsce „Hoży doktorzy” byli jednak magnesem dla widzów, a obietnica powrotu starych postaci, miała pozwolić na płynne przejście do zupełnie nowych młodych lekarzy. Nie był to sezon tragiczny, ale zdecydowanie gorszy od tego, do czego nas przyzwyczajono. Zniknął po zaledwie 13 odcinkach.

REKLAMA

Hoży doktorzy: powrót – recenzja

Powrót po tak długim czasie i tak złym doświadczeniu 9. sezonu wydawał się szaleństwem i brzmiał jak bezczelne odcinanie kuponów. Znaczna część bazujących na nostalgii dzieł kultury jest po prostu skokiem na portfele i to skokiem zupełnie pozbawionym stylu. A jednak „Hoży doktorzy” wrócili w bardzo dobrym stylu. Jak to się udało?



Udało się między innymi dlatego, że Bill Lawrence jest bardzo zdolnym twórcą, który ostatnie lata spędził na szlifowaniu serialowego rzemiosła. Robił między innymi „Terapię bez trzymanki”, i „Teda Lasso” . W obu tych produkcjach rozwijał to, w czym był najlepszy, czyli w budowaniu głębokich relacji między różniącymi się od siebie bohaterami. Komedia, która rodziła się w tych nietypowych przyjaźniach, wyglądała jak efekt uboczny scenariusza, a nie jego cel. W nowej odsłonie „Scrubs” te starcia charakterów są o tyle widowiskowe, że bazują na wieloletniej historii, którą zbudował serial emitowany kilkanaście lat temu.



Trudno nie wzruszyć się, gdy JD i Turk spotykają się po raz pierwszy od dawna. Trudno nie poczuć uczucia nostalgii, gdy Cox rzuca swoją wiązankę. Tym razem jest ona jednak przerwana przez pracownicę szpitala odpowiedzialną za stosunki w pracy (czyli HR). Bo serial, tak jak życie, musi iść dalej. Nasi bohaterowie zderzają się więc z nowymi czasami, z nowymi wyzwaniami. JD szybko zostaje szefem szpitala, Cox odchodzi, a dawnych relacjach nie czuć już tego samego blasku.

Brak blasku to zagranie celowe. Nasi bohaterowie nie są już młodzi, nie są pełni nadziei, czasem brakuje im pasji i miłości do zawodu. To też momentami było dla mnie trudne doświadczenie, bo zaledwie chwilę temu widziałem ich na początku drogi i przeskok do ich starszych wersji przypomniał mi, jak nieubłagany jest czas.



Nowy serial daje się ponieść tym zmianą, wprowadza nowych, jeszcze płaskich, ale już obiecujących bohaterów. Naszych starych wyjadaczy ustawia w nowych sytuacjach, które uwydatniają upływ czasu.

Niezmienne pozostają sprawy szpitalne i temat, czyli ratowanie życia w nieludzkim amerykańskim systemie ochrony zdrowia.

Serial silny jest tam, gdzie silny był przed laty. Potrafi i smutno, i wesoło opowiadać o życiu, chorobie i śmierci. Konfrontuje nas cały czas z marnością życia i na osłodę daje odrobinę nadziei, która skrywa się w relacjach między ludźmi. Tak jak widzowie „Przyjaciół” marzą o tak zgranej grupie kumpli, którzy stają się rodziną, tak fani „Scrubs” wiedzą, że w trudnym świecie, w życiu, nie da się przetrwać bez drugiego człowieka. Nawet jeśli ten jest zrzędliwym pięćdziesięciolatkiem.

Jeśli coś się w serialu nie udało, to zdecydowanie brakuje tu (przynajmniej na razie) głębszego spojrzenia w życie rodzinne naszych bohaterów. Myślę, że prędzej czy później ten problem zostanie naprawiony, ale wydaje mi się, że serial trochę zbyt szybko rzucił wiernych fanów na głęboką wodę.

„Hoży doktorzy” to niemal idealny serial komediowy, to powrót, na jaki czekaliśmy, choć przez te lata już zapomnieliśmy, jak bardzo był nam potrzebny.

REKLAMA

REKLAMA

Konrad Chwast 25.03.2026 12:58

