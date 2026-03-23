Co dalej z Peaky Blinders? Nieśmiertelny to nie koniec

„Peaky Blinders: Nieśmiertelny” to filmowe zakończenie serialowej sagi. Historia, która była z nami od 2013 roku zmierzała do nieuniknionego finału. Oczywiście najważniejsze pytanie brzmiało: jak serial powinien się skończyć? Wybrano film, który nie tyle podsumuje najważniejsze lata głównego bohatera Tommy’ego Shelby’ego, ale da mu wreszcie odrobinę wytchnienia.

Uwaga, od tego miejsca zaczynają się spoilery.



Tak też się stało. Umęczony, rozczarowany życiem Tommy Shelby wraca na ostatnią misję, gdzie ważą się losy jego rodziny, ale również całego kraju. W środku II wojny światowej musi zatrzymać dodruk fałszywego pieniądza, a także swojego syna przed popełnieniem największego błędu w życiu.



Ta podróż kończy się dla niego tragicznie i nie ma wątpliwości, że ten film (umiarkowanie zresztą udany) jest finałem jego przygody.

Czy będzie nowe Peaky Blinders? Sezon 7. w drodze?

Nie kasuje się jednak serialu, który ma tak wierną rzeszę widzów. Twórca serialu Steven Knight zapowiedział już, że nowy serial pokaże dalsze losy gangsterskiej rodziny. Twórca dla netfliksowego serwisu Tudum powiedział:

Akcja ponownie będzie osadzona w Birmingham i opowie historię miasta odradzającego się z popiołów po nalotach na Birmingham. Nowe pokolenie Shelbych przejęło stery i będzie to jazda bez trzymanki

Fabuła zabierze nas do lat 50., a konkretnie do roku 1953, gdy Birmingham będzie odbudowywało się po wojnie. Pewne jest, że „Peaky Blinders: Nieśmiertelny” wprowadził bohatera, który może zostać na kolejne lata. Barry Keoghan, który sportretował Duke’a, syna dotychczasowego głównego bohatera, będzie zapewne kontynuował rodzinną tradycję i sięgnie po wszystko, co chciał osiągnąć jego ojciec.



Nie jest jasne, czy serial zachowa swój stary tytuł. Najbardziej prawdopodobne, że serial zachowa "Peaky Blinders" w podtytule, a nowa seria otworzy zupełnie nowy rozdział.



Kiedy nowy serial w świecie Peaky Blinders?

Nie mamy jeszcze informacji dotyczących tego, kiedy miałby ukazać się nowy serial. Dobre wieści są jednak takie, że w marcu tego roku ruszyły już pierwsze prace na planie. Możliwe więc, że kolejna odsłona przygód gangsterskiej rodziny pojawi się na początku przyszłego roku. Oczywiście na Netfliksie.



Konrad Chwast 23.03.2026 09:36

