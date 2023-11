Serialowa wersja kapitalnego filmu trafiła na Netfliksa. To jedna z wielu nowości serwisu

Listopad na Netfliksie jest wyjątkowo owocny, jeśli chodzi o nowości w serwisie. Zeszły tydzień stał pod znakiem "Zabójcy", który jest obecnie numerem 1 na liście TOP 10 produkcji Netfliksa, ale nie tylko fani Davida Finchera mają powody do radości - do serwisu wpadł także serial "Informacja zwrotna" na podstawie powieści Jakuba Żulczyka z Arkadiuszem Jakubikiem w roli głównej. Z kolei wczoraj mogliśmy ponownie powitać królową wraz z premierą pierwszej części finałowego sezonu "The Crown", a dla tych, którzy już zacierają ręce na myśl o nadchodzących świętach, Netflix zadedykował film "Najlepsze święta w życiu" (i zdecydowanie nie ma co przejmować się tym, że to dopiero listopad). A czym rozpoczniemy nadchodzący weekend? Sprawdzamy wszystkie piątkowe nowości.