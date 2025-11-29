Widzowie Prime Video nie chcą wyjaśnień. Siadają z przodu mocnego thrillera

Ładowanie...

Biorąc pod uwagę, jak bardzo użytkownicy Prime Video lubią young adultowe nowości, może się to wydawać wręcz dziwne. Przecież "Maxton Hall" cieszy się wśród użytkowników platformy Amazona ogromną popularnością. Subskrybenci wręcz rzucili się na 2. sezon zaraz po jego premierze. A teraz nawet finałowy odcinek nowej odsłony serialu nie zdołał przebić thrillera, który bez większych zapowiedzi wleciał do serwisu parę dni temu.



"Ona jedzie z przodu" od razu przykuł uwagę użytkowników Prime Video. Odkąd tylko pojawił się na platformie Amazona, nie ma sobie równych. Zdeklasował całą konkurencję. Subskrybentom nie w głowie young adultowe romanse czy nawet fantastyczne przygody "The Mighty Nein" - sequela mega popularnej animacji dla dorosłych "Legendy Vox Machiny" - który w minioną środę doczekał się nowego odcinka. Po prostu subskrybenci łakną teraz tylko akcji i napięcia. A ten zapewnia im wciągająca fabuła i gwiazdorska obsada.

Rok temu Taron Egerton zapewniał pożądane emocje użytkownikom Netfliksa w "Kontroli bezpieczeństwa". Teraz robi to samo subskrybentom Prime Video właśnie za sprawą "Ona jedzie z przodu". Aktor wciela się w mężczyznę, który po latach odsiadki ma niebezpiecznych wrogów. Po wyjściu z więzienia zrywa bowiem ze swoimi dawnymi wspólnikami. A ci nie znoszą tego dobrze. Dlatego Nate ucieka przed zagrożeniem, próbując chronić swoją dziesięcioletnią córkę.

Już sam zwiastun zapowiada porządną dawkę adrenaliny i suspensu. Popularność "Ona jedzie z przodu" na Prime Video potwierdza, że miłośnicy pełnych akcji thrillerów nie mogliby lepiej trafić. Tak zresztą uważają również krytycy. Film ma przecież aż 86 proc. pozytywnych recenzji na Rotten Tomatoes. Ich autorzy zachwalają nie tylko grę Tarona Egertona (to oczywista oczywistość!), ale też mroczny klimat i wysokie emocjonalne stawki.

"Ona jedzie z przodu" łączy ze sobą widowiskowy thriller z intymną opowieścią o relacjach ojca z córką, dzięki czemu ewidentnie zapewnia pełen wachlarz emocji. Takiego thrillera użytkownicy Prime Video potrzebowali, przez co możemy się spodziewać, że szybko on nie zejdzie z pierwszego miejsca topki najpopularniejszych tytułów dostępnych na platformie Amazona. Choć oczywiście w najbliższej przyszłości serwis może nas zaskoczyć kolejnymi nowościami, które zawrócą w głowach subskrybentom.

Na ten moment największą zbliżającą się premierą na Prime Video jest 2. sezon "Fallouta". Kontynuacja hitowej adaptacji popularnej serii gier wideo trafi na platformę 17 grudnia. Już jednak teraz użytkownicy się do niej szykują, przypominając sobie (bądź się z nimi zapoznając) dotychczasowe odcinki produkcji. Już jakiś czas temu wdarła się ona do topki, a teraz dumnie zajmuje jej dziewiąte miejsce.



Ona jedzie z przodu Maxton Hall The Mighty Nein Wybryk Po polowaniu Zły zamiar Dwa światy - jedno życzenie Hazbin Hotel Fallout Łowca czarownic

Rafał Christ 29.11.2025 08:03

