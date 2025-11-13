Zwiastun 2. sezonu Fallouta wystawił moją cierpliwość na próbę. Spójrzcie sami

Ładowanie...

Mamy to. Prime Video zaprezentowało właśnie oficjalny zwiastun i kilka nowych zdjęć 2. sezonu „Fallouta”, czyli jednego ze swoich największych (i najlepszych) hitów. Obłędny materiał zwiastuje to, na co czekam najbardziej: pełne akcji sekwencje, zmutowane istoty, nowych bohaterów (a zatem i członków obsady, w tym Kumaila Nanjianiego i Macaulaya Culkina!) i kolejne tajemnice pustkowi do odkrycia. Spójrzcie sami.

Fallout, sezon 2. - zwiastun

Fabuła nowych epizodów rozpocznie się tuż po spektakularnym finale 1. sezonu i - według zapowiedzi twórców - zabierze widzów w podróż przez pustkowia Mojave do postapokaliptycznego miasta New Vegas.

Przypomnę, że 2. sezon serialu zadebiutuje wyłącznie na Prime Video, w ponad 240 krajach na całym świecie.

Fallout, sezon 2. - kiedy premiera? Obsada serialu

Ośmioodcinkowy sezon zadebiutuje 17 grudnia 2025 r., a kolejne epizody będą ukazywać się co tydzień - aż do finału zaplanowanego na 4 lutego 2026 r.

A tak prezentuje się obsada nowej serii:

Ella Purnell

Aaron Moten

Walton Goggins

Kyle MacLachlan

Moisés Arias

Xelia Mendes-Jones

Sarita Choudhury

Michael Emerson

Leslie Uggams

Zach Cherry

Annabel O’Hagan

Rodrigo Luzzi

Frances Turner

Johnny Pemberton

Dave Register

Macaulay Culkin (nowy członek obsady)

Justin Theroux (nowy członek obsady)

oraz Kumail Nanjiani (również nowy).

Michał Jarecki 13.11.2025 17:47

