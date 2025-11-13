REKLAMA
Zwiastun 2. sezonu Fallouta wystawił moją cierpliwość na próbę. Spójrzcie sami

2. sezon jednej z najlepszych adaptacji gier wideo w historii (a może nawet najlepszej?) powraca wielkimi krokami. Zwiastun nowych odcinków „Fallouta” nie ułatwia cierpliwego wyczekiwania.

Michał Jarecki
fallout 2 sezon zwiastun trailer kiedy premiera
Mamy to. Prime Video zaprezentowało właśnie oficjalny zwiastun i kilka nowych zdjęć 2. sezonu „Fallouta”, czyli jednego ze swoich największych (i najlepszych) hitów. Obłędny materiał zwiastuje to, na co czekam najbardziej: pełne akcji sekwencje, zmutowane istoty, nowych bohaterów (a zatem i członków obsady, w tym Kumaila Nanjianiego i Macaulaya Culkina!) i kolejne tajemnice pustkowi do odkrycia. Spójrzcie sami.

Fallout, sezon 2. - zwiastun

Fabuła nowych epizodów rozpocznie się tuż po spektakularnym finale 1. sezonu i - według zapowiedzi twórców - zabierze widzów w podróż przez pustkowia Mojave do postapokaliptycznego miasta New Vegas.

Przypomnę, że 2. sezon serialu zadebiutuje wyłącznie na Prime Video, w ponad 240 krajach na całym świecie.

Fallout, sezon 2. - kiedy premiera? Obsada serialu

Ośmioodcinkowy sezon zadebiutuje 17 grudnia 2025 r., a kolejne epizody będą ukazywać się co tydzień - aż do finału zaplanowanego na 4 lutego 2026 r.

A tak prezentuje się obsada nowej serii:

  • Ella Purnell
  • Aaron Moten
  • Walton Goggins
  • Kyle MacLachlan
  • Moisés Arias
  • Xelia Mendes-Jones
  • Sarita Choudhury
  • Michael Emerson
  • Leslie Uggams
  • Zach Cherry
  • Annabel O’Hagan
  • Rodrigo Luzzi
  • Frances Turner
  • Johnny Pemberton
  • Dave Register
  • Macaulay Culkin (nowy członek obsady)
  • Justin Theroux (nowy członek obsady)
  • oraz Kumail Nanjiani (również nowy).
13.11.2025
