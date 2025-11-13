Zwiastun 2. sezonu Fallouta wystawił moją cierpliwość na próbę. Spójrzcie sami
2. sezon jednej z najlepszych adaptacji gier wideo w historii (a może nawet najlepszej?) powraca wielkimi krokami. Zwiastun nowych odcinków „Fallouta” nie ułatwia cierpliwego wyczekiwania.
Mamy to. Prime Video zaprezentowało właśnie oficjalny zwiastun i kilka nowych zdjęć 2. sezonu „Fallouta”, czyli jednego ze swoich największych (i najlepszych) hitów. Obłędny materiał zwiastuje to, na co czekam najbardziej: pełne akcji sekwencje, zmutowane istoty, nowych bohaterów (a zatem i członków obsady, w tym Kumaila Nanjianiego i Macaulaya Culkina!) i kolejne tajemnice pustkowi do odkrycia. Spójrzcie sami.
Fallout, sezon 2. - zwiastun
Fabuła nowych epizodów rozpocznie się tuż po spektakularnym finale 1. sezonu i - według zapowiedzi twórców - zabierze widzów w podróż przez pustkowia Mojave do postapokaliptycznego miasta New Vegas.
Przypomnę, że 2. sezon serialu zadebiutuje wyłącznie na Prime Video, w ponad 240 krajach na całym świecie.
Fallout, sezon 2. - kiedy premiera? Obsada serialu
Ośmioodcinkowy sezon zadebiutuje 17 grudnia 2025 r., a kolejne epizody będą ukazywać się co tydzień - aż do finału zaplanowanego na 4 lutego 2026 r.
A tak prezentuje się obsada nowej serii:
- Ella Purnell
- Aaron Moten
- Walton Goggins
- Kyle MacLachlan
- Moisés Arias
- Xelia Mendes-Jones
- Sarita Choudhury
- Michael Emerson
- Leslie Uggams
- Zach Cherry
- Annabel O’Hagan
- Rodrigo Luzzi
- Frances Turner
- Johnny Pemberton
- Dave Register
- Macaulay Culkin (nowy członek obsady)
- Justin Theroux (nowy członek obsady)
- oraz Kumail Nanjiani (również nowy).
