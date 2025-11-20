Miesiąc po kinowej premierze kontrowersyjny film trafił do Prime Video. Ależ obsada

Ładowanie...

„Po polowaniu” to psychologiczny thriller w reżyserii Luki Guadagnino ze świetną obsadą - w rolach głównych wystąpili tu bowiem Julia Roberts, Ayo Edebiri, Andrew Garfield, Michael Stuhlbarg oraz Chloë Sevigny. Obraz opowiada historię Almy, wykładowczyni akademickiej na prestiżowej uczelni, która zostaje uwikłana w sprawę oskarżenia o nadużycie seksualne.



Jedna z jej studentek skierowała je przeciw bliskiemu współpracownikowi. Gdy afera obiega cały kampus, Alma musi zdecydować, po czyjej stronie stanie - sporo przy okazji ryzykując, bo mroczny sekret z jej przeszłości może w każdej chwili wyjść na jaw.

Po polowaniu: gdzie obejrzeć? Już w Prime Video

Światowa premiera filmu odbyła się 29 sierpnia 2025 r., poza konkursem, podczas 82. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Wenecji. Obraz spotkał się wówczas z bardzo chłodnym przyjęciem widzów i krytyków. 10 października 2025 r. trafił do kin w Stanach Zjednoczonych za sprawą Amazon MGM Studios, a tydzień później - również do polskich repertuarów. Po upływie nieco ponad miesiąca, dziś, 20 listopada, film można już znaleźć w ofercie Prime Video.



Co ciekawe, w naszym kraju został przyjęty znacznie cieplej - i to nie tylko ze względu na powszechnie chwalone kreacje Julii Roberts i Andrew Garfielda. Niektórzy dziennikarze wskazują, że film łatwo odebrać w niewłaściwy sposób: jako jednoznaczną obronę stanowiska starszych pokoleń i atak na podejście pokoleń młodszych. Jest jednak inaczej, bo film nie staje po żadnej stronie w kwestii politycznej poprawności, „zdania przeciw zdaniu”; pochyla się nad różnicami w definicjach i stosunku do życia, nad impasem, problemem, ale nie wskazuje jednej racji, nie moralizuje. To prawda. Zgadzam się też, że produkcja ma wiele problemów, ale i tak warto ją sprawdzić. Nie jest to bowiem w żadnym wypadku film kiepski.

Film obejrzycie tutaj: PO POLOWANIU Prime Video

Po polowaniu: obsada filmu

Julia Roberts – Alma Olsson (Alma Imhoff)

Andrew Garfield – Hank

Ayo Edebiri – Maggie Price

Michael Stuhlbarg – Frederik Olsson

Chloë Sevigny – Kim (Dr Kim Sayers)

Lio Mehiel – Alex

David Leiber – dziekan RJ Thomas

Thaddea Graham – Katie

Will Price – Arthur

Bella Glanville – studentka Yale

Christine Dye – Patricia

Michał Jarecki 20.11.2025 12:00

