Miesiąc po kinowej premierze kontrowersyjny film trafił do Prime Video. Ależ obsada

„Po polowaniu”, najnowszy film Luki Guadagnino został na zachodzie zmiażdżony zarówno przez widzów, jak i krytyków. Co ciekawe, polscy widzowie i dziennikarze przyjęli go znacznie cieplej, ale cóż z tego: obraz odniósł spektakularną porażkę w box office, co przyczyniło się do rychłej premiery w streamingu. 

Michał Jarecki
po polowaniu film prime video gdzie obejrzeć obsada
„Po polowaniu” to psychologiczny thriller w reżyserii Luki Guadagnino ze świetną obsadą - w rolach głównych wystąpili tu bowiem Julia Roberts, Ayo Edebiri, Andrew Garfield, Michael Stuhlbarg oraz Chloë Sevigny. Obraz opowiada historię Almy, wykładowczyni akademickiej na prestiżowej uczelni, która zostaje uwikłana w sprawę oskarżenia o nadużycie seksualne.

Jedna z jej studentek skierowała je przeciw bliskiemu współpracownikowi. Gdy afera obiega cały kampus, Alma musi zdecydować, po czyjej stronie stanie - sporo przy okazji ryzykując, bo mroczny sekret z jej przeszłości może w każdej chwili wyjść na jaw. 

Po polowaniu: gdzie obejrzeć? Już w Prime Video

Światowa premiera filmu odbyła się 29 sierpnia 2025 r., poza konkursem, podczas 82. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Wenecji. Obraz spotkał się wówczas z bardzo chłodnym przyjęciem widzów i krytyków. 10 października 2025 r. trafił do kin w Stanach Zjednoczonych za sprawą Amazon MGM Studios, a tydzień później - również do polskich repertuarów. Po upływie nieco ponad miesiąca, dziś, 20 listopada, film można już znaleźć w ofercie Prime Video.

Co ciekawe, w naszym kraju został przyjęty znacznie cieplej - i to nie tylko ze względu na powszechnie chwalone kreacje Julii Roberts i Andrew Garfielda. Niektórzy dziennikarze wskazują, że film łatwo odebrać w niewłaściwy sposób: jako jednoznaczną obronę stanowiska starszych pokoleń i atak na podejście pokoleń młodszych. Jest jednak inaczej, bo film nie staje po żadnej stronie w kwestii politycznej poprawności, „zdania przeciw zdaniu”; pochyla się nad różnicami w definicjach i stosunku do życia, nad impasem, problemem, ale nie wskazuje jednej racji, nie moralizuje. To prawda. Zgadzam się też, że produkcja ma wiele problemów, ale i tak warto ją sprawdzić. Nie jest to bowiem w żadnym wypadku film kiepski. 

Film obejrzycie tutaj:
Prime Video
PO POLOWANIU
Prime Video

Po polowaniu: obsada filmu

  • Julia Roberts – Alma Olsson (Alma Imhoff)
  • Andrew Garfield – Hank
  • Ayo Edebiri – Maggie Price
  • Michael Stuhlbarg – Frederik Olsson
  • Chloë Sevigny – Kim (Dr Kim Sayers)
  • Lio Mehiel – Alex
  • David Leiber – dziekan RJ Thomas
  • Thaddea Graham – Katie
  • Will Price – Arthur
  • Bella Glanville – studentka Yale
  • Christine Dye – Patricia
20.11.2025 12:00
Tagi: Luca GuadagninoPrime Video
