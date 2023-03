Oczywiście, osiołek jako underdog pokonujący o wiele silniejszych rywali, to byłoby ziszczenie amerykańskiego snu. Tylko - podkreślmy to - zwycięstwo na Oscarach zależy od skali podlizywania się Amerykańskiej Akademii. I chociaż jej członkowie za usługami Netfliksa czy Amazona nie przepadają, warto wziąć pod uwagę, że w tym roku platformy VOD zbyt wielu nominacji w tych ważniejszych kategoriach nie mają. Dlatego o każdą statuetkę zapewne walczyły (i będą walczyć do samego końca) jak lwy. Przy ich zasobach oraz możliwościach "IO" może się schować.