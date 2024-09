Olejcie te wszystkie głupoty i zobaczcie ten film, który wpadł na Max. Cały czas go przeżywam

„Pamięć” to Franco jakiego jeszcze nie widzieliście. Poważnie. Tu podkreślę, że moja miłość do jego twórczości, z naciskiem na wspomniane „Sundown”, jest ogromna - większość recenzentów wprawdzie doceniła obraz, ale przyjęła go z nieco mniejszym entuzjazmem. Bo choć Tim Roth milczał przez większość czasu trwania seansu, to cały ten nihilizm, pęczniejący dystans, niewygodny bohater, któremu najzwyczajniej w świecie nie chce się już żyć, bezwzględna dosadność, jednoznaczne zakończenie i zlekceważenie tła społecznego nie są cechami subtelnego, szanowanego kina. Cóż, mnie tam spodobały się konsekwencja, radykalizm i niechęć do przymilania się odbiorcy. Ba, byłem zachwycony. Mimo tego zgadzam się, że „Pamięć” - choć diametralnie inna, można by rzec, że będąca przeciwieństwem poprzedniego tytułu - to najpiękniejsza rzecz, jaką dał nam Franco.



Jessica Chastain wciela się tu w Sylvię, samotną matkę, trzeźwą od 12 lat alkoholiczkę i pracownicę socjalną, która zmaga się z trudną przeszłością. Z kolei nagrodzony za tę rolę Peter Sarsgaard portretuje Saula - po zjeździe absolwentów liceum, Saul podąża śladem Sylvii, a następnie wyczekuje przed oknem jej domu. Ostatecznie przesypia noc pod jej drzwiami. Nie pamięta kobiety, ale ona jego tak - ich spotkanie okaże się początkiem głęboko retrospektywnej podróży.