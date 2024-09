„Grobowiec” zatacza szerokie kręgi. Sporo mówi o dehumanizacji, o tym, jak określone okoliczności degradują jednostki i całe społeczeństwa. Choćby postać ciotki, która traktuje krewnych z coraz większym zobojętnieniem, ilustruje bezduszność i egoizm, budzące się w ludziach w ekstremalnych warunkach. Reżyser podkreśla, że nie tylko wróg zewnętrzny stanowi dla nas największe zagrożenie - równie niebezpiecznym przeciwnikiem jesteśmy dla siebie my sami, wyzbywając się empatii i chęci solidarności.



Takahata powiedział kiedyś, że celem filmu nie było osiągnięcie tragicznego wymiaru ani doprowadzenie widzów do płaczu - nie chciał, by stał się retrospektywny czy nostalgiczny, żałował też kilku rozwiązań. Twierdził, że starał się zredukować ból odbiorców (m.in. za pośrednictwem sceny wprowadzającej, której nie znajdziemy w materiale źródłowym - opowiadaniu Akiyukiego Nosaki, które bazowało na jego wspomnieniach z czasów II wojny światowej). Obawiam się jednak, że akurat na tym froncie twórca poległ.



Zależało mu jednak również na tym, by publiczność poprawnie odczytała błędne decyzje bohatera, m.in. odejście Seity ze społeczeństwa czy rodziny, które okazało się tragiczne w skutkach. Chciał w ten sposób trafić szczególnie do młodych dorosłych - osób nastoletnich lub po dwudziestce. Pasuje to do interpretacji, według której postać chłopca uosabia pracę nad uleczeniem historycznej traumy i wiktymizacji, ponieważ to jego nacjonalistyczna duma i egoizm ostatecznie przyczyniły się do kolejnej tragedii. Bo „Grobowiec” - co ważne - nie stara się postawić Japończyków wyłącznie w roli ofiar. Takahata nie napisał scenariusza z tendencją do migania się od odpowiedzialności za okrucieństwo wojny, w której jego naród odegrał przecież rolę.



