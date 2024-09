"Wyspa miliarderów"

Największa rywalka Gjerta to bizneswoman w średnim wieku, która zarządza postępową firmą Marlax. To bezkompromisowa i bezpośrednia kobieta z rodzaju tych, która dopina szczegóły umowy i tego samego dnia wsiada w helikopter, by dotrzeć na bierzmowanie swojej córki. A w związku z tym, że czas, to pieniądz, po uroczystości pełna wigoru zabiera się za opracowywanie kolejnych strategii biznesowych. Jej mąż Torbjorn zajmuje się natomiast domem i dziećmi, czyli przedsiębiorczą Amy (Ragne Grande), miłośniczką K-popu Hennie (Nemi Storm) i aspirującym aktorem Jensem Johanem (Vetle Rosten Granas).