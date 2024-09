„Para idealna”, czyli tak mordują się bogacze. Oceniamy kryminał z Nicole Kidman

„Dziewięcioro Nieznajomych”, „Od Nowa”, „Wielkie kłamstewska”, „Ekspatki” i właśnie „Para idealna” – Nicole Kidman przez ostatnich 5 lat zagrała w 7 serialach i w większości były to role pierwszoplanowe. Trudno się dziwić serwisom VOD, że chcą mieć na swoim pokładzie wielokrotnie nagradzaną i przy okazji wyjątkowo sprawną w swoim rzemiośle aktorkę. Oglądając „Parę idealną” trudno jednak nie odnieść wrażenia, że Kidman gra na autopilocie, a portretowana przez nią Greer jest wypadkową poprzednich serialowych ról. Nie ma w jej kreacji nic, co mógłbym określić mocniejszym słowem niż „poprawne”. Jest to o tyle istotne, że to ona jest centralnym punktem domu Winburych i w ogóle fabuły serialu.



Co ciekawe znacznie jaśniej niż Kidman wypadają aktorzy drugoplanowi z Donną Lynne Chaplin na czele, która wciela się w zgryźliwą policjantkę. Bardzo zniuansowaną kreację udało się stworzyć Lievovi Schreiberowi, który jako mąż władczej Greer, doskonale odbija się od niej, portretując pogrążonego w smutnym hedonizmie milionera.