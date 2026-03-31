Co obejrzeć na ADN? Lista tytułów dostępnych w Polsce robi wrażenie

Nie ma co ukrywać - w Polsce wiele platform ma swoje oddziały i kieruje ciekawe oferty do widowni z naszego kraju. Mowa tu zarówno o produkcjach międzynarodowych, jak i krajowych. Jest jednak pewna "sekcja", która dotychczas była niedostatecznie zagospodarowana. Sympatycy japońskich tytułów, w szczególności tych zaliczających się do szeroko pojętego anime, nie mieli ostatnimi czasy komfortu w postaci w pełni legalnego miejsca, w którym można je oglądać.

Oferta ADN - lista tytułów do obejrzenia. Jest długa i bogata

Zgodnie z informacjami podanymi przez ADN, tytuły w ramach kwietniowego katalogu premier zostaną ogłoszone w najbliższych dniach. Na razie nie ma jednak na co narzekać - platforma przygotowała widzom tzw. "listę startową" - produkcje, które trafiły do oferty ADN wraz z jej startem w Polsce, czyli 30 marca.

Oto pełna lista tytułów dostępnych do obejrzenia na ADN od momentu premiery:

Bad Girl

Bakuman S2-3 (Sezon 1 wkrótce)

Blue Miburo S1

Cicha piosenka o miłości

Czarne Chmury w Moim Sercu S1-2

DAN DA DAN S1

Dorohedoro S1

Edens Zero Movie (podsumowanie sezonu 1)

Edens Zero S2

Endo and Kobayashi Live! The Latest on Tsundere Villainess Lieselotte

Fermat Kitchen

From Bureaucrat to Villainess: Dad’s Been Reincarnated!

Helck

I Parry Everything!

I’ve Somehow Gotten Stronger When I Improved My Farm-Related Skills

Jellyfish Can’t Swim in the Night

Kakushite! Makina-san!!

Kubo Won’t Let Me Be Invisible

Level 1 Demon Lord and One Room Hero

Love Flops

Management of Novice Alchemist

MONSTERS

My Deer Friend Nokotan

My Gift Lvl 9999 Unlimited Gacha: Backstabbed in a Backwater Dungeon, I’m Out for Revenge!

My Instant Death Ability Is So Overpowered, No One in This Other World Stands a Chance Against Me!

My Isekai Life

My Life as Inukai’s Dog

Nagi no Asukara

Pasożyt

Peter Grill and the Philosopher’s Time Super Extra

Ragna Crimson

Reincarnated as a Sword

Shaman King Flowers

Sword of Demon Hunter KIJIN GENTOSHO S1-2

TERRAFORMARS S1-2

The Demon Sword Master of Excalibur Academy

The Eminence in Shadow S1-2

TOUGEN ANKI

Urusei Yatsura – ci kosmiczni natręci S1

When Will Ayumu Make His Move?

Zew nocy S1

Na stronie serwisu możemy również przeczytać, że serwis ma w swojej ofercie tzw. simulcasty. O co chodzi? ADN będzie oferować anime w wersji z polskimi napisami niemal równocześnie z emisją w Japonii. Oznacza to, że widzowie będą mogli śledzić swoje ulubione tytuły praktycznie w momentach ich oryginalnej emisji.

Oto produkcje, które ADN pokaże w ramach simulcastu:

Dorohedoro (sezon 2) - od 1 kwietnia, 16:00

Rilakkuma - od 4 kwietnia, 3:00

Ingoku Danchi: Deviant's Apartment Complex - od 5 kwietnia

The Most Heretical Last Boss Queen (sezon 2) - od 7 kwietnia, 15:30

Kill Blue - od 11 kwietnia

Yowayowa Sensei - od 11 kwietnia, 15:00

Ichijoma Mankitsu Gurashi! - od 11 kwietnia, 19:00

Trzeba przyznać, że ADN zalicza interesujący start w Polsce - na ofertę składa się bowiem naprawdę dużo tytułów, a widać, że zarządzający platformą nie planują się zatrzymywać. Wręcz przeciwnie - serwis powinien się rozkręcać i udanie zagospodarować swój "elektorat" w postaci fanów anime, którzy dzięki obecności tej marki prawdopodobnie zyskali swój nowy ulubiony streaming. Czas zweryfikuje, czy to prawda.

Adam Kudyba 31.03.2026 17:44

