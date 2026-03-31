Co obejrzeć na ADN? Lista tytułów dostępnych w Polsce robi wrażenie

Od wczoraj w Polsce funkcjonuje nowa platforma, specjalizująca się w produkcjach typu anime. Sprawdzamy, co ADN - bo o ten serwis chodzi - ma do zaoferowania potencjalnym subskrybentom z naszego kraju.

Adam Kudyba
Nie ma co ukrywać - w Polsce wiele platform ma swoje oddziały i kieruje ciekawe oferty do widowni z naszego kraju. Mowa tu zarówno o produkcjach międzynarodowych, jak i krajowych. Jest jednak pewna "sekcja", która dotychczas była niedostatecznie zagospodarowana. Sympatycy japońskich tytułów, w szczególności tych zaliczających się do szeroko pojętego anime, nie mieli ostatnimi czasy komfortu w postaci w pełni legalnego miejsca, w którym można je oglądać.

Oferta ADN - lista tytułów do obejrzenia. Jest długa i bogata

Zgodnie z informacjami podanymi przez ADN, tytuły w ramach kwietniowego katalogu premier zostaną ogłoszone w najbliższych dniach. Na razie nie ma jednak na co narzekać - platforma przygotowała widzom tzw. "listę startową" - produkcje, które trafiły do oferty ADN wraz z jej startem w Polsce, czyli 30 marca.

Oto pełna lista tytułów dostępnych do obejrzenia na ADN od momentu premiery:

  • Bad Girl
  • Bakuman S2-3 (Sezon 1 wkrótce)
  • Blue Miburo S1
  • Cicha piosenka o miłości
  • Czarne Chmury w Moim Sercu S1-2
  • DAN DA DAN S1
  • Dorohedoro S1
  • Edens Zero Movie (podsumowanie sezonu 1)
  • Edens Zero S2
  • Endo and Kobayashi Live! The Latest on Tsundere Villainess Lieselotte
  • Fermat Kitchen
  • From Bureaucrat to Villainess: Dad’s Been Reincarnated!
  • Helck
  • I Parry Everything!
  • I’ve Somehow Gotten Stronger When I Improved My Farm-Related Skills
  • Jellyfish Can’t Swim in the Night
  • Kakushite! Makina-san!!
  • Kubo Won’t Let Me Be Invisible
  • Level 1 Demon Lord and One Room Hero
  • Love Flops
  • Management of Novice Alchemist
  • MONSTERS
  • My Deer Friend Nokotan
  • My Gift Lvl 9999 Unlimited Gacha: Backstabbed in a Backwater Dungeon, I’m Out for Revenge!
  • My Instant Death Ability Is So Overpowered, No One in This Other World Stands a Chance Against Me!
  • My Isekai Life
  • My Life as Inukai’s Dog
  • Nagi no Asukara
  • Pasożyt
  • Peter Grill and the Philosopher’s Time Super Extra
  • Ragna Crimson
  • Reincarnated as a Sword
  • Shaman King Flowers
  • Sword of Demon Hunter KIJIN GENTOSHO S1-2
  • TERRAFORMARS S1-2
  • The Demon Sword Master of Excalibur Academy
  • The Eminence in Shadow S1-2
  • TOUGEN ANKI
  • Urusei Yatsura – ci kosmiczni natręci S1
  • When Will Ayumu Make His Move?
  • Zew nocy S1

Na stronie serwisu możemy również przeczytać, że serwis ma w swojej ofercie tzw. simulcasty. O co chodzi? ADN będzie oferować anime w wersji z polskimi napisami niemal równocześnie z emisją w Japonii. Oznacza to, że widzowie będą mogli śledzić swoje ulubione tytuły praktycznie w momentach ich oryginalnej emisji.

Oto produkcje, które ADN pokaże w ramach simulcastu:

  • Dorohedoro (sezon 2) - od 1 kwietnia, 16:00
  • Rilakkuma - od 4 kwietnia, 3:00
  • Ingoku Danchi: Deviant's Apartment Complex - od 5 kwietnia
  • The Most Heretical Last Boss Queen (sezon 2) - od 7 kwietnia, 15:30
  • Kill Blue - od 11 kwietnia
  • Yowayowa Sensei - od 11 kwietnia, 15:00
  • Ichijoma Mankitsu Gurashi! - od 11 kwietnia, 19:00

Trzeba przyznać, że ADN zalicza interesujący start w Polsce - na ofertę składa się bowiem naprawdę dużo tytułów, a widać, że zarządzający platformą nie planują się zatrzymywać. Wręcz przeciwnie - serwis powinien się rozkręcać i udanie zagospodarować swój "elektorat" w postaci fanów anime, którzy dzięki obecności tej marki prawdopodobnie zyskali swój nowy ulubiony streaming. Czas zweryfikuje, czy to prawda.

31.03.2026 17:44
