Co obejrzeć na ADN? Lista tytułów dostępnych w Polsce robi wrażenie
Od wczoraj w Polsce funkcjonuje nowa platforma, specjalizująca się w produkcjach typu anime. Sprawdzamy, co ADN - bo o ten serwis chodzi - ma do zaoferowania potencjalnym subskrybentom z naszego kraju.
Nie ma co ukrywać - w Polsce wiele platform ma swoje oddziały i kieruje ciekawe oferty do widowni z naszego kraju. Mowa tu zarówno o produkcjach międzynarodowych, jak i krajowych. Jest jednak pewna "sekcja", która dotychczas była niedostatecznie zagospodarowana. Sympatycy japońskich tytułów, w szczególności tych zaliczających się do szeroko pojętego anime, nie mieli ostatnimi czasy komfortu w postaci w pełni legalnego miejsca, w którym można je oglądać.
Oferta ADN - lista tytułów do obejrzenia. Jest długa i bogata
Zgodnie z informacjami podanymi przez ADN, tytuły w ramach kwietniowego katalogu premier zostaną ogłoszone w najbliższych dniach. Na razie nie ma jednak na co narzekać - platforma przygotowała widzom tzw. "listę startową" - produkcje, które trafiły do oferty ADN wraz z jej startem w Polsce, czyli 30 marca.
Oto pełna lista tytułów dostępnych do obejrzenia na ADN od momentu premiery:
- Bad Girl
- Bakuman S2-3 (Sezon 1 wkrótce)
- Blue Miburo S1
- Cicha piosenka o miłości
- Czarne Chmury w Moim Sercu S1-2
- DAN DA DAN S1
- Dorohedoro S1
- Edens Zero Movie (podsumowanie sezonu 1)
- Edens Zero S2
- Endo and Kobayashi Live! The Latest on Tsundere Villainess Lieselotte
- Fermat Kitchen
- From Bureaucrat to Villainess: Dad’s Been Reincarnated!
- Helck
- I Parry Everything!
- I’ve Somehow Gotten Stronger When I Improved My Farm-Related Skills
- Jellyfish Can’t Swim in the Night
- Kakushite! Makina-san!!
- Kubo Won’t Let Me Be Invisible
- Level 1 Demon Lord and One Room Hero
- Love Flops
- Management of Novice Alchemist
- MONSTERS
- My Deer Friend Nokotan
- My Gift Lvl 9999 Unlimited Gacha: Backstabbed in a Backwater Dungeon, I’m Out for Revenge!
- My Instant Death Ability Is So Overpowered, No One in This Other World Stands a Chance Against Me!
- My Isekai Life
- My Life as Inukai’s Dog
- Nagi no Asukara
- Pasożyt
- Peter Grill and the Philosopher’s Time Super Extra
- Ragna Crimson
- Reincarnated as a Sword
- Shaman King Flowers
- Sword of Demon Hunter KIJIN GENTOSHO S1-2
- TERRAFORMARS S1-2
- The Demon Sword Master of Excalibur Academy
- The Eminence in Shadow S1-2
- TOUGEN ANKI
- Urusei Yatsura – ci kosmiczni natręci S1
- When Will Ayumu Make His Move?
- Zew nocy S1
Na stronie serwisu możemy również przeczytać, że serwis ma w swojej ofercie tzw. simulcasty. O co chodzi? ADN będzie oferować anime w wersji z polskimi napisami niemal równocześnie z emisją w Japonii. Oznacza to, że widzowie będą mogli śledzić swoje ulubione tytuły praktycznie w momentach ich oryginalnej emisji.
Oto produkcje, które ADN pokaże w ramach simulcastu:
- Dorohedoro (sezon 2) - od 1 kwietnia, 16:00
- Rilakkuma - od 4 kwietnia, 3:00
- Ingoku Danchi: Deviant's Apartment Complex - od 5 kwietnia
- The Most Heretical Last Boss Queen (sezon 2) - od 7 kwietnia, 15:30
- Kill Blue - od 11 kwietnia
- Yowayowa Sensei - od 11 kwietnia, 15:00
- Ichijoma Mankitsu Gurashi! - od 11 kwietnia, 19:00
Trzeba przyznać, że ADN zalicza interesujący start w Polsce - na ofertę składa się bowiem naprawdę dużo tytułów, a widać, że zarządzający platformą nie planują się zatrzymywać. Wręcz przeciwnie - serwis powinien się rozkręcać i udanie zagospodarować swój "elektorat" w postaci fanów anime, którzy dzięki obecności tej marki prawdopodobnie zyskali swój nowy ulubiony streaming. Czas zweryfikuje, czy to prawda.
Czytaj więcej:
- Thriller kryminalny z Hemsworthem trafi do Prime Video. Kiedy? Szybko
- Najlepsze polskie produkcje Netfliksa. 10 hitów na 10 lat serwisu w naszym kraju
- Sophie Turner musi dojść do siebie. Przerwano prace nad serialem Tomb Raider
- Dlaczego Harry Hole zaczął się od środka? Dobra decyzja Netfliksa
- Nowa obsada w nowym Stranger Things. Wraca jeden aktor