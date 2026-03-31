Krytycy ocenili The Drama. Są zgodni

Pierwsze recenzje filmu "The Drama" napływają już do sieci. Czy Zendaya i Robert Pattinson dali radę? Na ten moment krytycy wydają się być zgodni.

Anna Bortniak
the drama rotten tomatoes pierwsze opinie krytycy
"The Drama" już za kilka dni zadebiutuje w kinach. Fabuła produkcji skupia się na Emmie Harwood (Zendaya), pracowniczce księgarni z Luizjany i absolwentce filologii angielskiej na Uniwersytecie Bostońskim, oraz na Charlie'em Thompsonie (Pattinson), brytyjskim dyrektorze Muzeum Sztuki w Cambridge. Niedługo przed swoim ślubem spotykają się oni ze swoimi znajomymi, którzy proponują, aby przed ceremonią zaślubin zagrać w pewną grę. Polega ona na tym, by powiedzieć sobie o najgorszej rzeczy, jaką w życiu zrobili.

Kiedy kolejka dochodzi do Zendayi, wszyscy są w szoku. To, co ujawniła kobieta, wyjdzie na jaw najpewniej na sali kinowej. O tym zdążyli się już przekonać recenzenci filmowi, którzy mieli okazję obejrzeć produkcję nieco wcześniej i napisali już swoje odczucia na temat produkcji. Wyznacznikiem w tej kwestii jest serwis Rotten Tomatoes, w którym - w momencie pisania tego artykułu - pojawiły się już oceny kilkunastu krytyków. Wydaje się, że są oni ze sobą zgodni - "The Drama" może być jednym z najlepszych filmów tego roku.

The Drama - pierwsze recenzje krytyków wyglądają obiecująco

Początkowo, przy dziesięciu opiniach, ocena w serwisie Rotten Tomatoes wynosiła 90 proc. Niedługo później, kiedy krytycy zaczęli publikować kolejne recenzje, nota spadła do 88 proc. To wciąż sporo, ale pokazuje, że z każdą opinią wszystko się może zmienić. Co na ten moment piszą recenzenci?

Pete Hammond z Deadline Hollywood Daily zwraca uwagę na obydwie gwiazdy, skupiając się jednak na Pattinsonie:

Jeśli chodzi o gwiazdy, nie mogłyby być lepsze, zwłaszcza Pattinson, który pokazuje poziom wrażliwości, jakiego wcześniej nie zauważyłem. Jego podróż na ciemną stronę mocy ze swoją narzeczoną jest idealna.

Peter Bradshaw z Guardiana podkreślił natomiast, że produkcja wydaje się być dużo bardziej przenikliwa, niż inne jej podobne:

Oferuje nam prowokację, grę oburzenia, psychologiczny krach, który jest wyrażony bardziej przenikliwie niż w wielu innych filmach o bardziej uroczystych intencjach. I daje nam to, co obiecuje w tytule.

Podobne zdanie ma Jackson Weaver z CBS News:

Przyprawiająca o dreszcze, trzymająca w napięciu komedia "The Drama" ma większe szanse na zniechęcenie przeciętnej widowni niż na jej rozwścieczenie. Ale jakkolwiek kontrowersyjna by nie była, nie umniejsza to jej wartości.

Oprócz tych pozytywnych opinii pojawiły się również te negatywne. Recenzenci porównywali film do "pozbawionego sensu żartu, który nigdy się nie kończy", podkreślając, że Zendaya i Pattinson nie udźwignęli "komediowego rozmachu". Na ten moment przeważają jednak te przychylne wpisy, które sugerują, że na "The Drama" w reżyserii Kristoffera Borgliego warto wybrać się do kina.

Czytaj więcej w Spider's Web:

Anna Bortniak
31.03.2026 16:34
Najnowsze
15:45
Widzowie kłócili się o ten film. Zaraz trafi do VOD
Aktualizacja: 2026-03-31T15:45:00+02:00
14:37
Nie mogę uwierzyć, że widzowie Netfliksa rzucili się na ten film
Aktualizacja: 2026-03-31T14:37:28+02:00
13:11
Nowy film akcji z Jasonem Stathamem dokopał się na VOD. Przed chwilą leciał w kinach
Aktualizacja: 2026-03-31T13:11:47+02:00
10:43
Amazon Prime i Apple TV w ofertach Plusa i Polsat Box. Potężny nowy pakiet
Aktualizacja: 2026-03-31T10:43:54+02:00
10:26
Harry Hole pojawi się w Białym Lotosie. Osobiście
Aktualizacja: 2026-03-31T10:26:32+02:00
9:35
Serialowa adaptacja klasyki literatury wpadła na VOD. Nie da się oderwać
Aktualizacja: 2026-03-31T09:35:19+02:00
18:47
Thriller kryminalny z Hemsworthem trafi do Prime Video. Kiedy? Szybko
Aktualizacja: 2026-03-30T18:47:55+02:00
18:14
Najlepsze polskie produkcje Netfliksa. 10 hitów na 10 lat serwisu w naszym kraju
Aktualizacja: 2026-03-30T18:14:00+02:00
17:09
Użytkownicy Prime Video nie mogą się pozbierać po najlepszym sci-fi XXI wieku
Aktualizacja: 2026-03-30T17:09:00+02:00
15:17
Ujawniono zarobki młodych aktorów z serialu Harry Potter. Niespotykane stawki
Aktualizacja: 2026-03-30T15:17:05+02:00
12:19
Netflix właśnie pochwalił się, co robi w Warszawie. Nie zgadlibyście
Aktualizacja: 2026-03-30T12:19:09+02:00
11:55
Mroczny kryminał Netfliksa jest perfekcyjny. Tylko garstka seriali spodobała się tak bardzo
Aktualizacja: 2026-03-30T11:55:09+02:00
11:30
Sophie Turner musi dojść do siebie. Przerwano prace nad serialem Tomb Raider
Aktualizacja: 2026-03-30T11:30:23+02:00
9:41
Zwiastun Harry’ego Pottera zrobił coś niesamowitego. Wielkie odrodzenie serii
Aktualizacja: 2026-03-30T09:41:58+02:00
9:34
Netflix, czemu nie chwalisz się tym genialnym filmem akcji? Wbija już jutro
Aktualizacja: 2026-03-30T09:34:02+02:00
9:00
Kiedy premiera 2. sezonu Harry'ego Pottera? Szybciej niż myślimy
Aktualizacja: 2026-03-30T09:00:29+02:00
8:19
Nowy hit podbija Netfliksa. Mnie zaś potwornie wymęczył
Aktualizacja: 2026-03-30T08:19:38+02:00
17:16
Widzowie zachwyceni Zendayą i Pattinsonem. Promują film z klasą
Aktualizacja: 2026-03-29T17:16:00+02:00
14:46
Laurka to gęsty thriller. Ale czegoś mi w nim zabrakło
Aktualizacja: 2026-03-29T14:46:42+02:00
13:38
Możesz zagrać w serialu Ranczo. Reżyser szuka statystów do nowego sezonu
Aktualizacja: 2026-03-29T13:38:58+02:00
