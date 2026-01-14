Twórcy już planują Piep*zyć Mickiewicza 4. Kiedy możliwa premiera?

Ładowanie...

Po premierze filmu "Piep*zyć Mickiewicza" chyba mało kto spodziewał się, że produkcja w reżyserii Sary Bustamante-Drozdek doczeka się kontynuacji - oceny widzów i krytyków mówiły w tej kwestii same za siebie. Mimo że na wielkich ekranach nie zrobił szału, to udało mu się jednak zainteresować widzów Netfliksa. Prawdopodobnie był to jeden z powodów, dla których twórcy zdecydowali się nakręcić sequel i najwyraźniej wzięli sobie do serca słowa krytyki, bo "dwójka" okazała się być znacznie lepsza od "jedynki". A jak będzie w przypadku "Piep*zyć Mickiewicza 3"?

Sequel zadebiutuje w kinach już za niecały miesiąc, 13 lutego. Widzowie będą mieli wówczas okazję ocenić kolejne dzieło Bustamante-Drozdek na podstawie scenariusza Kacpra Szymańskiego. Swoją drogą duet kuje żelazo póki gorące - "trójka" jeszcze nie zadebiutowała nawet na wielkich ekranach, a w planach jest już nakręcenie kontynuacji.

Powstanie sequel Piep*zyć Mickiewicza 4. Kiedy premiera?

Polski Instytut Sztuki Filmowej opublikował Rejestr wsparcia finansowego. Na liście znalazło się kilka interesujących produkcji, w tym właśnie "Piep*zyć Mickiewicza 4". Oznacza to, że twórcy - jeszcze przed opiniami widzów po premierze "trójki" - zamierzają wziąć się do pracy i kontynuować swoje dzieło. Z dokumentu PISF wynika, że wniosek o dofinansowanie wciąż znajduje się na liście rezerwowej. Zostanie on rozpatrzony, w momencie gdy inny wnioskodawca zrezygnuje. Wysokość wnioskowanego wsparcia wynosi nieco ponad 3 mln zł.

Kiedy najnowsza część zadebiutuje w kinach? Biorąc pod uwagę, że poprzednie tytuły debiutowały z rocznym odstępem, można spodziewać się, że "Piep*zyć Mickiewicza 4" trafi na wielkie ekrany nie wcześniej niż na początku 2027 r. Obecnie dwie pierwsze części można obejrzeć w serwisie Netflix, dzięki czemu można je sobie w każdej chwili odświeżyć.

W nadchodzącej 3. części "Piep*zyć Mickiewicza" klasa maturalna będzie musiała stanąć przed wieloma wyzwaniami. Wśród nich najważniejszymi są oczywiście studniówka, klasowe konflikty i złamane serca. Trzeba przyznać, że życie licealistów nie rozpieszcza, szczególnie że muszą oni podejmować pierwsze dorosłe wybory. Dante (Hugo Tarres), chcąc realizować swoje marzenia, zderzy się z rzeczywistością. Jak by tego było mało, jego relacja z Nel (Wiktoria Koprowska) staje w obliczu zagrożenia, gdy pojawia się tajemniczy Adam (Aleksander Idzi).

Fabuła "Piep*zyć Mickiewicza" skupia się na Janie Sienkiewiczu (Dawid Ogrodnik), wychowawcy III B, a także gronie jego licealnych podopiecznych, które powiększa się o nowego kolegę - do ekipy Dantego dołącza Korek (Karol Rot), uzdolniony matematycznie nastolatek. Jego nowi znajomi chcą go nauczyć sztuki podrywu, jednak hormony nie będą w tej kwestii szczególnie pomocne. Tymczasem w całym tym ferworze nieporozumień Dante marzy o pierwszej nocy z Nel, jednak dziewczyną targają wątpliwości. A to dopiero początek burzliwego etapu.

Anna Bortniak 14.01.2026 11:41

