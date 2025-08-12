Nikt nie wierzył, ale ten polski film się udał. Teraz wpada na Netfliksa

Ładowanie...

"Piep*zyć Mickiewicza 2" to naturalna kontynuacja pierwszej części, wypuszczonej do kin w poprzednim roku. Sequel, wyreżyserowany przez Sarę Bustamante-Drozdek, wraca do losów członków słynnej klasy IIIB i ich ekscentrycznego wychowawcy. Co istotne, robi to ze znacznie większą jakością, niż w poprzednim filmie.

REKLAMA

Piep*zyć Mickiewicza 2 - wyjątkowo dużo serca i rozumu

Bohaterami kontynuacji jest wspomniana IIIB, której wychowawcą jest jedyny w swoim rodzaju Jan Sienkiewicz (Dawid Ogrodnik). Do klasy dołącza Korek (Karol Rot) - utalentowany matematycznie chłopak z zajawką na pociągi i najprawdopodobniej znajdujący się w spektrum autyzmu. Wkrótce nieoczekiwanie staje się częścią paczki, której przewodzi Dante (Hugo Tarres). Młodzi i wciąż średnio dojrzali chłopcy próbują pomóc mu ośmielić się w relacjach damsko-męskich. W tym samym czasie Dante i jego dziewczyna Nel (Wiktoria Koprowska) borykają się z pewnymi problemami, związanymi z pierwszą wspólną nocą.

Pierwsza część "Piep*zyć Mickiewicza", trzeba to powiedzieć wprost - była często zbyt karykaturalna, cringowa, teledyskowa i zwyczajnie nieśmieszna. Twórcy wówczas zdawali się mieć niski poziom zrozumienia tego, jak funkcjonuje współczesna młodzież. Na całe szczęście w drugiej części odrabiają lekcje. Ograniczono tanią śmieszność, a w zamian zaoferowano wyjątkowo niezły komizm sytuacyjny. Film świetnie prowadzi wątek Korka - z jednej strony pokazując jego sytuację jako ograniczającą pewne zachowania z jego strony, z drugiej jednak pozwalają bohaterowi na pokazanie jego świata, wrażliwości.

Jestem również wybitnie zaskoczony, jak twórcom sprawnie udało się pokazać obraz młodych chłopaków nierzadko postrzegających koleżanki przez pryzmat czysto seksualny. Zwrócono na to uwagę stanowczo, ale bez jednostronnego osądzania - wspomniani bohaterowie niejako noszą maski, w obawie, że nie zostaną zaakceptowani w grupie, jeśli się nie pochwalą swoimi "sukcesami". Przyjemnie wygląda też aktorstwo i relacje między postaciami - Karol Rot w roli Korka ujmuje, Hugo Tarres ma wystarczającą charyzmę, zaś Anna Szymańczyk w roli matki pierwszego z chłopców notuje świetną, drugoplanową rolę.

"Piep*zyć Mickiewicza 2" to film, który ma swoje wady, ale trzeba mu oddać, że wyciąga wnioski z tego, co pierwsza część zrobiła źle. Pozostaje mieć nadzieję, że trzecia część (nad którą trwają prace zdjęciowe) również wykaże się przyzwoitym humorem, ciepłem i dojrzałością.

Piep*zyć Mickiewicza 2 - obsada

Hugo Tarres jako Dante

jako Dante Karol Rot jako Korek

jako Korek Dawid Ogrodnik jako Jan Sienkiewicz

jako Jan Sienkiewicz Wiktoria Koprowska jako Nel

jako Nel Weronika Książkiewicz jako Irena

jako Irena Anna Szymańczyk jako mama Korka

jako mama Korka Aleksandra Izydorczyk jako Roxy

jako Roxy Ada Grodzka jako Anita

jako Anita Krystian Embradora jako Mietek

jako Mietek Artur Gwizdak jako Bolo

jako Bolo Igor Pawłowski jako Cegła

jako Cegła Jarosław Gruda jako Andrzej Bobik

"Piep*zyć Mickiewicza 2" od 13 sierpnia (środa) znajduje się w ofercie platformy streamingowej Netflix.

REKLAMA

Więcej o ofercie Netfliksa przeczytacie na Spider's Web:

REKLAMA

Adam Kudyba 12.08.2025 00:54

Ładowanie...